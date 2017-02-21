Руководство «Справедливой России» полностью поддерживает инициативу Псковского облсовпрофа - Олег Брячак

«Мне импонирует позиция Ульяны Михайловой - не только в плане отстаивания интересов бюджетников, но и с точки зрения работы в областном Собрании. Это единственный депутат, который осмеливается высказывать свою точку зрения», - отметил руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат областного Собрания Олег Брячак, выступая в ходе встречи представителей псковских организаций профсоюзов с представителями политических партий региона.

«Хочу сразу сказать, что активисты и руководство «Справедливой России» полностью поддерживают вашу позицию. Мы готовы принимать участие в протестных акциях, пикетах - у нас большой опыт в этом вопросе. Вы нас информируйте - мы всегда будем рядом с вами и будем защищать интересы наших граждан», - сказал Олег Брячак.

По мнению справедливоросса, сама форма выражения протестов гораздо эффективнее, чем подписи. «На подписи они не очень реагируют, - заметил Олег Брячак. - Не очень это дело работает. Пикеты, митинги - очень отслеживаются в Москве. Этот рычаг действительно работает».

При этом политик отметил, что сложная ситуация с зарплатами сложилась не только в сфере зарплаты бюджетников. «Взять экономику - везде провалено все, что можно провалить, - сказал он. - Они не один глобальный проект - будь то строительство школы в Борисовичах или ремонт набережной - до конца не довели и вызвали коррупционные скандалы».

Напомним, Псковский облсовпроф на протяжении нескольких месяцев проводит полномасштабную коллективную кампанию, целью которой является реальный рост заработной платы работников бюджетной сферы в нашем регионе.

Источник: Псковская Лента Новостей