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Сотрудники Пенсионного фонда рассказали молодежи Пскова о материнском капитале

21.02.2017 15:55 ПЛН, Псков

Сотрудники Пенсионного фонда рассказали молодежи Пскова о материнском капитале. Для того, чтобы помочь молодым людям, начинающим жизненный путь, разобраться в тонкостях оформления положенной им по закону государственной помощи, Псковский молодежный центр вот уже третий раз в рамках семинара объединил представителей Главного государственного управления социальной защиты населения, управления Пенсионного Фонда РФ в г. Пскове и Псковском районе, Центра занятости населения Пскова и центра недвижимости «Авентин-Псков».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ПФР в г. Пскове и Псковском районе, особое внимание участники семинара уделили такой востребованной мере поддержки семей с детьми, как материнский капитал. Программа действует с 2007 года и с условиями получения сертификата знакомы большинство российских граждан, но возможность досрочного использования сертификата и получения денежных средств до исполнения ребенку 3 лет вызывает немало вопросов. Об этом участникам семинара рассказала Марина Васильева, главный специалист отдела социальных выплат Управления ПФР в г. Пскове и Псковском районе. Особый интерес у слушателей вызвал вопрос о направления материнского капитала на строительство дома.

Представители управления социальной защиты рассказали об условиях получения выплат, на которые имеют право женщины, ожидающие рождения ребенка и находящиеся в декретном отпуске. Кроме этого, специалисты псковской соцзащиты подробно рассказали о существующих льготах и жилищных программах.

В этом году к участникам семинара присоединился и Центр занятости населения, поделившийся информацией о возможностях получения дополнительного образования женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком.

По окончании семинара выступающим вручили благодарственные письма.

Источник: Псковская Лента Новостей



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