В регионе есть больницы, где младший медперсонал получает зарплату 7900 рублей - представители профсоюзов

Ситуация, сложившаяся зарплатами в отрасли здравоохранения в Псковской области, сложная, сообщила председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер в ходе встречи профсоюзов с представителями политических партий Псковской области.

«Стимулирующие выплаты за интенсивную работу люди, к сожалению, не получают, - отметила она. - Отсутствие индексации должностных окладов также о многом говорит».

Она сообщила, что есть ряд учреждений, к сожалению, в районах, где средняя зарплата минимальна. В частности, у младшего медперсонала Пушкиногорской больницы средняя зарплата составляет 7900 рублей.

Напомним, Псковский облсовпроф на протяжении нескольких месяцев проводит полномасштабную коллективную кампанию, целью которой является реальный рост заработной платы работников бюджетной сферы в нашем регионе.

Источник: Псковская Лента Новостей