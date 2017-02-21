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В регионе есть больницы, где младший медперсонал получает зарплату 7900 рублей - представители профсоюзов

21.02.2017 15:57 ПЛН, Псков

Ситуация, сложившаяся  зарплатами в отрасли здравоохранения в Псковской области, сложная, сообщила  председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер в ходе встречи профсоюзов с представителями политических партий Псковской области.

«Стимулирующие выплаты за интенсивную работу люди, к сожалению, не получают, - отметила она. - Отсутствие индексации должностных окладов также о многом говорит».

Она сообщила, что есть ряд учреждений, к сожалению, в районах, где средняя зарплата минимальна. В частности, у младшего медперсонала Пушкиногорской больницы средняя зарплата составляет 7900 рублей.

Напомним, Псковский облсовпроф на протяжении нескольких месяцев проводит полномасштабную коллективную кампанию, целью которой является реальный рост заработной платы работников бюджетной сферы в нашем регионе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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