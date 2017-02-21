Работникам культуры в Псковской области их зарплата кажется удивительной

Выступая в рамках встречи лидеров профсоюзов с представителями политических партий Псковской области, председатель областной организации профсоюза работников культуры Наталия Родионова отметила, что тема индексаций зарплат бюджетников не нова.

В культуре заработная плата, по ее словам, «удивительна, особенно для молодых специалистов, которые приходят в библиотеки, музеи. Они получают 7600 рублей. Обидно и досадно знать, что ты пришел нести хорошее, вечное в люди, ставить спектакли, рассказывать о ценностях, и в то же время сам из себя не представляешь ценности как во внешнем виде, так и в содержании».

Если говорить о работниках библиотеки, то здесь молодые специалисты получают 7600 руб., а уборщик на полторы ставки - чуть больше. «Поэтому приток молодых специалистов во всей области составляет из общего числа 935 человек всего 47», - отметила Наталия Родионова.

По ее мнению, невозможно говорить о культуре в ситуации, когда средний заработок в музеях - 12000 рублей.

«Работники культуры - люди терпеливые, - подчеркнула Наталия Родионова. - Но всему приходит конец. Работники библиотеки распределились так, чтобы каждый отдел был представлен на пикете. Также распределились и сотрудники музея. Мы в целом поддерживаем эту акцию и считаем, что, может быть, совместными усилиями мы выметем сор из нашей избы, которая называется Регион 60».

Напомним, Псковский облсовпроф на протяжении нескольких месяцев проводит полномасштабную коллективную кампанию, целью которой является реальный рост заработной платы работников бюджетной сферы в нашем регионе.

Источник: Псковская Лента Новостей