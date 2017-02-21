Народ безмолвствует, но внутренне поддерживает - профсоюз работников образования о митингах и пикетах

Председатель областной организации профсоюз работников образования и науки РФ Наталья Горбачева в ходе встречи работников профсоюза и представителей политических партий региона заявила о том, что акции профсоюзов находят поддержку среди сотрудников отрасли.

По ее словам, в последнее время положение работников отрасли ухудшилось. «Мы поднимали вопрос о компенсации коммунальных услуг, - в частности, отметила она. - Сейчас идет задержка выплат за декабрь. Февраль заканчивается - плати, чем хочешь. Во время ликвидации образовательных организаций идет сокращение нагрузки на учителей. Люди без вины виноватые вынуждены получать меньше ставки».

Кроме того, по словам Натальи Горбачевой, в результате изменения системы расчета заработной платы, заработки учителей снизились по области навскидку на 2000-3000 рублей. «С учетом инфляции народ полностью опускается к нищете, - констатировала представитель профсоюза. - Этот вопрос возникает по всем регионам».

В настоящее время работники отрасли ждут позитивных решений со стороны Министерства образования, которому 1 августа было дано поручение председателя правительства о том, чтобы было подготовлено предложение по изменению системы оплаты труда. «Все регионы ждут прорыва, - отметила Наталья Горбачева. - Мы надеемся на шаги нового министра. Люди в ожидании».

Что касается коллективных действий, то представители профсоюза работников образования довольны своим участием в коллективных действиях. «Мы видим, что эти акции возымели действие», - отметила Наталья Горбачева. - Народ, по Борису Годунову - продолжает безмолвствовать, но внутренне поддерживает инициативы профсоюзов».

Напомним, Псковский облсовпроф на протяжении нескольких месяцев проводит полномасштабную коллективную кампанию, целью которой является реальный рост заработной платы работников бюджетной сферы в нашем регионе.

Источник: Псковская Лента Новостей