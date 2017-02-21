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Скончался профессор кафедры машиностроения ПсковГУ Виктор Шкуркин

21.02.2017 16:33 ПЛН, Псков

Скончался профессор кафедры кафедры технологии машиностроения факультета инженерных и строительных технологий ПсковГУ Виктор Шкуркин. На сайте вуза опубликованы соболезнования от имени ректора Юрия Демьяненко.

«Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Виктора Васильевича Шкуркина, профессора  кафедры технологии машиностроения  факультета инженерных и строительных технологий. От нас ушел человек высокообразованный и  уважаемый всеми, ветеран труда, автор множества научных работ, талантливый преподаватель», - отметил ректор.

«В наших сердцах Виктор Васильевич навсегда останется человеком высокой культуры, скромности и порядочности», - заключил Юрий Демьяненко.

Источник: Псковская Лента Новостей



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