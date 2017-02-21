Жителям Пскова предлагают придумать официальный гимн Союза городов воинской славы

С 7 февраля проводится конкурс на создание официального гимна Союза городов воинской славы. Поучаствовать в нем могут все желающие — как любители, так и профессионалы.

Конкурс проводится по инициативе исполнительной дирекции Союза городов воинской славы в два этапа: с 7 февраля по 20 мая — отборочный тур; с 21 мая по 20 июня — заключительный этап.

Победитель будет определен с учетом народного онлайн-голосования, проведенного на официальном сайте Союза и в социальных сетях.

Принять участие в конкурсе могут все желающие — обычные граждане и учреждения (юридические лица), любители и профессионалы. Главное, чтобы гимн олицетворял статус Союза, базовые ценности российского общества и патриотическую направленность в воспитании жителей города воинской славы.

Результаты конкурса будут объявлены в июне 2017 года в Архангельске, на общем собрании членов Союза городов воинской славы (VII Съезд).

Подробности с Положением о конкурсе можно ознакомиться ЗДЕСЬ>>>

Источник: Псковская Лента Новостей