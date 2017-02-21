Соревнования по подледному лову прошли среди ветеранов уголовно-исполнительной системы Псковской области

Ветераны уголовно-исполнительной системы Псковской области приняли участие в соревнованиях по подледному лову рыбы. Главным организатором мероприятия выступил Совет ветеранов УФСИН России по Псковской области. В соревнованиях также охотно приняли участие несколько действующих сотрудников УИС, являющихся заядлыми любителями зимней рыбалки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, соревнования проходили на берегу Псковского озера близ деревни Баглицы Псковского района. Старт спортивному мероприятию дал председатель Совета ветеранов УФСИН России по Псковской области Владимир Михайлов, который поприветствовал участников и подчеркнул, что для ветеранов сегодняшняя встреча - это не просто возможность заняться спортом, но и отличный повод пообщаться друг с другом, ведя активный образ жизни.

По правилам турнира, участники соревновались только в личном первенстве в трех номинациях: «Самый увесистый улов», «Самая большая пойманная рыбка» и «Самая маленькая пойманная рыбка». Время, отведенное для рыбалки, составило 2 часа.

По итогам проведенных соревнований первое место с уловом в 960 г занял Николай Королев. Второе место досталось Николаю Калинину, наловившему 600 г рыбы. На третьем месте с результатом 500 г. оказались сразу несколько участников.

Приз за самую большую рыбу достался сотруднику ИК-4 Дмитрий Андрееву, самую маленькую рыбку выловил Александр Черняков. Все победители были награждены ценными подарками.

Добавим, что силами сотрудников ИК-4 была организована полевая кухня, где все желающие смогли отведать вкуснейшую уху. Все участники остались довольны и расстались с пожеланиями скорейшей встречи.

Источник: Псковская Лента Новостей