Сегодня: Среда, 22 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Patron - товарная марка, которой можно доверять Кинокайф Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Сплошные праздники «Кубок Ростелекома» Ежик в тумане Все на масленицу в «Покровский»! Европа Плюс - радио №1 в России Лучшая интерьерная печать в Пскове
Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года

Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года

ЭПИ «Псковская Лента Новостей» стало самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года. Такие данные следуют из рейтинга, подготовленного компанией «Медиалогия». Топ-10 самых цитируемых средств массовой...31



В канун Дня защитника Отечества Андрей Турчак провел торжественный прием ветеранов и военнослужащих

22.02.2017 13:58 ПЛН, Псков

В канун Дня защитника Отечества в среду, 22 февраля, в Приказной палате Псковского кремля состоялся традиционный Губернаторский прием ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих Псковского гарнизона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Командиров соединений и воинских частей, ветеранов войн и военной службы, представителей общественных ветеранских организаций с наступающим праздником от имени администрации области и от себя лично поздравил губернатор Псковской области Андрей Турчак.

«Я горд, что имею честь находиться рядом с вами в самом сердце нашего Псковского кремля. В истории региона немало ярких героических страниц и в памяти народа навсегда сохранится ратный подвиг русских воинов, патриотизм и отвага нынешнего поколения наших солдат и офицеров. В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто стоял и стоит на страже нашей Родины», - сказал губернатор.

Андрей Турчак выразил слова благодарности и признательность ветеранам за сохранение памяти о величайшем героизме и подвиге нашего народа и воспитание подрастающего поколения, и нынешним военнослужащим, которые, как отметил глава региона, на деле не раз доказывали свою верность традициям, на «отлично» выполняя учебные и боевые задачи.

В заключение своих слов губернатор Андрей Турчак пожелал присутствующим здоровья, счастья и благополучия.

Затем Андрей Турчак вручил военнослужащим государственные награды.

В ходе торжественного приема к присутствующим обратился глава Пскова Иван Цецерский: «Псков и Великие Луки - это города воинской славы. Наша псковская земля овеяна ратной славой наших предков. Сегодня Вооруженные Силы вписывают еще одну страницу в ратную летопись наших городов». Глава Пскова отметил, что накануне в нашем городе сильно патриотическое воспитание молодежи. Подтверждение тому - признание заслуг Центра внешкольной работы «Патриот» на федеральном уровне. Иван Цецерский от имени муниципальных властей поздравил присутствующих с праздником, пожелал благополучия, успехов и поблагодарил ветеранов за заложенные основы воспитания воинов.

За поддержание высокой боевой готовности воинских частей и соединений Псковской области, успехи в боевой подготовке и верность славным воинским традициям России были отмечены командир 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии генерал-майор Алексей Наумец, командир бригады специального назначения Западного военного округа Константин Бушуев, командир 15-ой бригады армейской авиации полковник Игорь Кроон и командир 47-го межвидового регионального центра полковник Олег Иваскевич.

Пятерым военнослужащим Псковского гарнизона губернатор вручил медали Суворова. Указ о награждении был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Также глава региона отдельно отметил вклад в дело патриотического воспитания молодежи легендарного летчика-бомбардировщика, ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ваулина.

С ответным словом перед участниками губернаторского приема выступил командир 76-ой ДШД Алексей Наумец. Он поздравил всех присутствующих с наступающим праздником и отдельно высказал признательность в адрес руководителей Псковской области и города Пскова. «Я чувствую, что мы живем в одной дружной семье», - сказал комдив.

В продолжение Губернаторского приема для гостей состоялся праздничный концерт.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28