В канун Дня защитника Отечества Андрей Турчак провел торжественный прием ветеранов и военнослужащих

В канун Дня защитника Отечества в среду, 22 февраля, в Приказной палате Псковского кремля состоялся традиционный Губернаторский прием ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих Псковского гарнизона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Командиров соединений и воинских частей, ветеранов войн и военной службы, представителей общественных ветеранских организаций с наступающим праздником от имени администрации области и от себя лично поздравил губернатор Псковской области Андрей Турчак.

«Я горд, что имею честь находиться рядом с вами в самом сердце нашего Псковского кремля. В истории региона немало ярких героических страниц и в памяти народа навсегда сохранится ратный подвиг русских воинов, патриотизм и отвага нынешнего поколения наших солдат и офицеров. В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто стоял и стоит на страже нашей Родины», - сказал губернатор.

Андрей Турчак выразил слова благодарности и признательность ветеранам за сохранение памяти о величайшем героизме и подвиге нашего народа и воспитание подрастающего поколения, и нынешним военнослужащим, которые, как отметил глава региона, на деле не раз доказывали свою верность традициям, на «отлично» выполняя учебные и боевые задачи.

В заключение своих слов губернатор Андрей Турчак пожелал присутствующим здоровья, счастья и благополучия.

Затем Андрей Турчак вручил военнослужащим государственные награды.

В ходе торжественного приема к присутствующим обратился глава Пскова Иван Цецерский: «Псков и Великие Луки - это города воинской славы. Наша псковская земля овеяна ратной славой наших предков. Сегодня Вооруженные Силы вписывают еще одну страницу в ратную летопись наших городов». Глава Пскова отметил, что накануне в нашем городе сильно патриотическое воспитание молодежи. Подтверждение тому - признание заслуг Центра внешкольной работы «Патриот» на федеральном уровне. Иван Цецерский от имени муниципальных властей поздравил присутствующих с праздником, пожелал благополучия, успехов и поблагодарил ветеранов за заложенные основы воспитания воинов.

За поддержание высокой боевой готовности воинских частей и соединений Псковской области, успехи в боевой подготовке и верность славным воинским традициям России были отмечены командир 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии генерал-майор Алексей Наумец, командир бригады специального назначения Западного военного округа Константин Бушуев, командир 15-ой бригады армейской авиации полковник Игорь Кроон и командир 47-го межвидового регионального центра полковник Олег Иваскевич.

Пятерым военнослужащим Псковского гарнизона губернатор вручил медали Суворова. Указ о награждении был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Также глава региона отдельно отметил вклад в дело патриотического воспитания молодежи легендарного летчика-бомбардировщика, ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ваулина.

С ответным словом перед участниками губернаторского приема выступил командир 76-ой ДШД Алексей Наумец. Он поздравил всех присутствующих с наступающим праздником и отдельно высказал признательность в адрес руководителей Псковской области и города Пскова. «Я чувствую, что мы живем в одной дружной семье», - сказал комдив.

В продолжение Губернаторского приема для гостей состоялся праздничный концерт.

Источник: Псковская Лента Новостей