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В связи с Масленицей в Пскове в эту субботу ярмарка выходного дня проводиться не будет

22.02.2017 14:07 ПЛН, Псков

В связи с проведением в Пскове праздничных мероприятий, посвященных народному празднику «Проводы Русской зимы. Масленица», в субботу, 25 февраля, ярмарка выходного дня на ул. Пушкина и ул. К. Маркса проводиться не будет, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе потребительского рынка и услуг администрации Пскова.  

4 марта ярмарка выходного дня будет работать в обычном режиме. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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