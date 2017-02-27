Годовая бухгалтерская и налоговая отчетность без ошибок - с КонсультантПлюс

Здоровье
Политика
Недвижимость
Общество
Спорт
Назначены слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции трибуны стадиона «Машиностроитель»
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
Сдать годовую отчетность за 2016 год без ошибок помогут материалы в Системе КонсультантПлюс:
- новые практические пособия для коммерческих и бюджетных организаций, которые содержат пошаговые инструкции по подготовке форм бухгалтерской отчетности и примеры их заполнения;
- рекомендации по заполнению налоговых деклараций (с примерами) по основным налогам (НДС, налог на прибыль, НДФЛ, ЕНВД и др.);
- типовые ситуации с ответами на популярные вопросы по годовой отчетности;
- книги и статьи популярных авторов по этой теме;
- справочная информация.
В новом «Практическом пособии по годовой бухгалтерской отчетности - 2016» в «Путеводителе по налогам» построчно рассмотрен порядок заполнения:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
В пособии учтены все изменения законодательства, в том числе разъяснения Минфина России об упрощенной системе бухучета и отчетности, а также рассмотрен порядок заполнения упрощенных форм отчетности. Уникальный раздел «Взаимоувязка показателей» поможет проверить, правильно ли сформирована отчетность. Он содержит таблицы соответствия показателей всех форм бухгалтерской отчетности.
Информацию по бухгалтерской отчетности в Системе легко найти по запросу «годовая бухгалтерская отчетность».
Учесть все изменения бюджетным организациям (для них изменился состав отчетности и порядок заполнения некоторых форм) поможет «Путеводитель по бюджетному учету и налогам». В нем собрана информация по бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений и бюджетной отчетности бюджетополучателей.
Система КонсультантПлюс содержит пояснения по подготовке налоговых деклараций с примерами их заполнения по всем основным налогам: НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, ЕНВД, УСН, налогу на имущество организаций и др. Например, по запросу «пример заполнения декларации по НДС» можно получить образец заполнения, форму и типовую ситуацию с разъяснениями.
Также в Системе есть типовые ситуации с короткими и понятными ответами на популярные вопросы по отчетности. Например, как исправлять ошибки в бухгалтерском учете и отчетности, как учитывать события после отчетной даты и др.
Дополнительно о подготовке отчетности можно узнать в книгах известных авторов: «Годовой отчет 2016» Т.Л. Крутяковой и «Годовой отчет 2016» под общей редакцией В.И. Мещерякова. А еще в Системе есть необходимая справочная информация, которая поможет при подготовке годовой отчетности (календарь бухгалтера, ставки налогов, все формы отчетности в одной удобной таблице и др.).
Более подробно обо всех материалах для подготовки отчетности можно узнать в Региональном Информационном Центре Сети КонсультантПлюс ООО «Ваш Консультант», г. Псков, Октябрьский пр., 56, тел. (8112) 66-31-31, 66-02-42, www.exlege.ru.
Источник: Псковская Лента Новостей