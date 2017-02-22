Островичей, «вкладывающих душу» в свою работу отметили на торжественном мероприятии «Итоги года - 2016»

В Центре культуры «Юбилейный» в г. Острове (Псковская область) состоялось традиционное торжественное мероприятие, посвящённое чествованию тех, кто в прошедшем году отличился на трудовом поприще, добился высоких показателей в работе, муниципальной, государственной и военной службе, проявил высокую активность в общественной, культурной и спортивной жизни Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

На мероприятии присутствовали представители законодательной и исполнительной власти органов местного самоуправления, руководители предприятий и организаций, передовики производства и труженики аграрного сектора, участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, руководители общественных организаций.

Открыл торжественное мероприятие глава администрации Островского района Дмитрий Быстров, который тепло приветствовал присутствующих в зале островичей: «Действительно здесь собрались одни из самых достойных людей нашего района, лучшие из лучших в своей профессии. Очень приятно отмечать тех, кто не только успешно и добросовестно выполняет служебные обязанности, но и «вкладывает душу» в свой труд. Именно вашими стараниями пишется ежегодная летопись чести и славы Островского района».

В канун Дня защитника Отечества глава районной администрации обратился к военнослужащим воинских частей Островского гарнизона: «Остров был и остаётся форпостом на западном рубеже нашей Родины. Поэтому мы всегда поддерживали и будем в дальнейшем развивать тесное взаимодействие органов местного самоуправления с командованием и личным составом воинских частей, несущих ратную службу на территории Островского района.

Сегодня российская армия совершила качественный скачок в техническом развитии и боевой подготовке специалистов. Благодаря этому Россия имеет веское слово в мировой политике, с нами считаются, нас уважают».

Дмитрий Быстров от души поздравил военнослужащих Островского гарнизона с наступающим праздникам, пожелал им крепкого здоровья, успехов в освоении современного вооружения и техники, высокого морального духа, а их семьям добра, мира и благополучия.

В ходе торжественного мероприятия на сцену для вручения почётных грамот, грамот и благодарностей приглашались работники сельского хозяйства, промышленного производства и торговли, педагогического труда, здравоохранения, культуры и творчества, муниципальных и государственных учреждений, военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, а также уважаемые люди района, которые в разные годы внесли значимый вклад в развитие территории.

Наград также удостоились и общественники – члены народной дружины Островского района.

В церемонии награждения участвовали: глава Островского района Людмила Шершнёва, глава администрации Островского района Дмитрий Быстров и его первый заместитель Юлия Колпинская, глава городского поселения «Остров» Александр Обризан.

Для участников торжественного мероприятия была подготовлена праздничная программа, в которой участвовали лучшие исполнители и коллективы художественной самодеятельности района.

Источник: Псковская Лента Новостей