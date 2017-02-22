Лев Шлосберг: Фейковое сообщение о выделении «Псковской губернии» гранта от голландских НКО - голимый позор

Опубликованное на странице «Псковской губернии» в фейсбуке сообщение о том, что газета получит многомиллионный грант от голландских НКО, является фейком. Об этом сообщил в в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» учредитель, экс-редактор и экс-директор «Псковской губернии», депутат Псковского областного Собрания, руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Информация о том, что «Псковская губерния» якобы получит грант, накануне вечером была опубликована в ряде СМИ, входящих в состав медиахолдинга Псковской области. При этом журналисты ссылались на новость, которая якобы была опубликована в группе газеты в фейсбуке, но вскоре была удалена.

Комментируя ситуацию, Лев Шлосберг призвал сообщество не читать данные СМИ. «Там вы можете наткнуться на прямую ложь и долго потом разбираться с правдой. Доверия к этим «медиа» нет» - резюмировал гость студии. По его данным, «одни и те же люди из редакции вчера вечером взломали страницу «Псковской губернии» в фейсбуке и разместили на ней заведомо фейковое сообщение, глупое по тексту».

«Оно провисело несколько минут, а потом ребята сами себя "спалили". Не удосужились продержаться какое-то время и уже через 8 минут сделали скриншот фейкового сообщения и стали раскидываться новостями по этому поводу», - пояснил Лев Шлосберг. «Не успели люди порадоваться за «Псковскую губернию», как их тут же лишили этой радости», - сыронизировал он и заметил: «Эта фейковая запись появляется в 22.00. В это время внезапно у компьютера оказывается сотрудники «Псковской правды» и ПАИ, хотя обычно в это время они пьют чай с лимоном».

Произошедшее Лев Шлосберг назвал «голимым позором». То, что было напечатано на эту тему, по его словам, можно «спокойно выбросить». «Думаю, каким-то людям по странным и непонятным мне причинам не то чтобы неймется... Может, у них закончился бюджет и им надо получить средства, которые на них выделяются из бюджета», - не исключил депутат. Все это, по его словам, «шито красными, белыми, рыжими или какими-то еще нитками». «И все это очень постыдно. На месте правоохранительных органов я бы предпринял действия в отношении редакции», - сказал Лев Шлосберг.

«У меня нет информации, что «ПГ» получала или ожидала что-то получить от консульства Нидерландов. Если газета и будет что-то получать, она будет получать открыто... Но могу сказать, что когда такие сообщения публикуются, это означает, что анонсируется какой-то проект. Может, для кого-то уже начались выборы», - отметил Шлосберг.

Он напомнил, что был учредителем «Псковской губернии», ее редактором и директором, однако после того, как ее передали другим редакторам, она стала «не его» газетой». «Я не страдаю от того, что люди до сих пор соотносят газету со мной, но смеюсь тому, что в такие игры играют наши оппоненты, которые раньше работали в «Губернии». Но им, очевидно, не стыдно», - заключил Лев Шлосберг.

Источник: Псковская Лента Новостей