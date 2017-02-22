Заявки на конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда» принимаются до 1 апреля

Заявки на конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда», который проводит Псковский облсовпроф, принимаются до 1 апреля. Об этом на пресс-конференции, посвященной вопросам обучения уполномоченных по охране труда, сообщила заместитель председателя Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль.

По ее словам, конкурс, который проводится в течение многих лет в преддверии Всемирного Дня охраны труда, традиционно пользуется популярностью, в нем активно участвуют представители профсоюза здравоохранения, профсоюза образования, потребкооперации, «Электропрофсоюза». Лучшие уполномоченные определяются в двух номинациях - в бюджетной и производственной сферах, в каждой номинации присуждаются 1,2, и 3 место. Победителям будут вручены денежные призы.

Надежда Партхаль при этом напомнила, что одним из главных критериев оценки работы уполномоченных по охране труда являются акты проверки состояния рабочих мест и предложения по устранению выявленных недостатков. И соответствие этому критерию необходимо учитывать при оформлении заявки на участие в конкурсе.

Источник: Псковская Лента Новостей