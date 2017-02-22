Псковские радиостанции не будут работать 28 февраля

28 февраля на объекте филиала РТРС «Псковский ОРТПЦ» будут проводиться работы по обследованию антенно-мачтового сооружения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, в связи с этим в период времени с 9.00 по 16.00 будет выключено все передающее оборудование.

Из-за данных работ будет прервано вещание псковских радиостанций, включая «Наше радио», «Европу Плюс Псков» и «Эхо Москвы в Пскове».

Отметим, что радиостанцию «Эхо Москвы в Пскове» можно слушать круглосуточно онлайн на сайте Псковской Ленты Новостей.

Источник: Псковская Лента Новостей