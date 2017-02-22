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Законы о пенсиях госслужащим, поправки в Избирательный кодекс и вопрос об определении ущерба по уголовному делу рассмотрит Псковское областное Собрание 28 февраля

22.02.2017 15:40 ПЛН, Псков

Опубликована повестка 7-й сессия Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва. Как сообщает сайт регионального парламента, сессия начнется 28 февраля в 11.00. В повестку внесено 24 вопроса.

Темой «парламентского часа» станет программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (инициатор – руководитель фракции «Единая Россия» Валентин Каленский).

Депутаты рассмотрят вопрос о назначении Надежды Кобельник на должность мирового судьи судебного участка № 21 в границах административно-территориального образования «г. Остров и Островский район».

Во втором чтении будет рассмотрены проект законов «Об Общественной палате Псковской области», «О внесении изменений в Закон Псковской области «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области в сфере противодействия коррупции».

Депутаты рассмотрят губернаторские законопроекты о пенсиях за выслугу лет муниципальным и государственным служащим в Псковской области.

 

Будет рассмотрены изменения в Закон Псковской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Парламент примет решение по законопроекту Марины Борисенковой (фракция «Единая Россия») о налоговых льготах по транспортному налогу для инвалидов и семей с ребенком-инвалидом. Администрация  попросила отложить на осень принятие данного закона, но парламентский комитет по бюджету рекомендовал принять.

Депутатам предстоит принять решение по законопроекту о внесении изменений в Избирательный кодекс Псковской области, который внес глава Пскова Иван Цецерский, поправке в статью 2.3 Закона Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», который внес председатель областного Собрания Александр Котов.

Псковское областное Собрание депутатов планирует обратиться в Госдуму с законодательной инициативой «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В повестке также среди прочего значатся внесение изменений в Регламент Псковского областного Собрания депутатов (о публикации результатов голосования на сайте парламента) и предложение депутата Олега Брячака (Справедливая Россия) «О временной комиссии Псковского областного Собрания депутатов по определению ущерба по уголовному делу № 120122790016».

Источник: Псковская Лента Новостей



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