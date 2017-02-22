Более 600 уполномоченных по охране труда работают на территории Псковской области

В настоящее время на территории Псковской области работают более 600 уполномоченных по охране труда. Об этом на пресс-конференции, посвященной вопросам обучения уполномоченных, сообщил главный технический инспектор труда Псковского облсовпрофа Дмитрий Андреев. Он напомнил, что в 2016 году руководством Псковского облсовпрофа было принято решение взять на себя обязательство по организации обучения уполномоченных по охране труда. «В 2016 году были обучены 226 человек, и в 2017 году этот процесс будет продолжен. Уже с марта мы будем принимать заявки от отраслевых профсоюзных организаций на такое обучение. Мы рассчитываем, что его пройдут 200 человек – в рамках договора Псковского облсовпрофа с лицензированной обучающей организацией. В основном, это будут граждане из районов Псковской области, и мы будем рассматривать возможности их обучения на местах, чтобы людям не пришлось ехать в областной центр. Также есть возможность пройти обучение дистанционно. Но, как правило, люди желают учиться очно», — рассказал Дмитрий Андреев.

Заместитель председателя Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль подчеркнула, что уполномоченные лица по охране труда – это основное звено общественного контроля в организации за состоянием условий охраны труда. Их главные задачи — содействие созданию в производственном подразделении или на предприятии здоровых и безопасных условий труда, осуществление контроля за состоянием охраны труда и за соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда, представление интересов работника в государственных и общественных организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением законодательства по охране труда, и множество других функций. «Но на местах зачастую подменяются понятия: даже некоторые работодатели уверены, что уполномоченный по охране труда должен выполнять обязанности специалиста по охране труда. Разница в том, что специалист по охране труда — штатная должность, занимающий ее работник обеспечивает безопасные условия труда на предприятиях и в организациях, а уполномоченные по охране труда осуществляют контроль за соблюдением этих условий, это их главная общественная функция», — подчеркнула Надежда Партхаль.

Она отметила, что именно уполномоченные по охране труда, работая в коллективе, имеют возможность осуществлять контроль за соблюдением законных прав и интересов работников в сфере безопасных условий труда: за их защитой от опасных и вредных производственных факторов, за обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, за обязательным прохождением медицинских осмотров (при приеме на работу и периодических) и т.д. «У уполномоченных действительно очень широкий перечень контрольных функций, они должны проходить обучение раз в три года. Количество уполномоченных зависит от масштаба предприятия или организации: при численности работников до 15 человек эти функции может исполнять 1 человек, на больших предприятиях уполномоченные могут быть в каждом подразделении», — напомнила Надежда Партхаль.

Председатель областной организации работников здравоохранения Анжелика Шундер также отметила, что роль уполномоченных значительна: так, уполномоченные по охране труда включаются в состав комиссий по проведению специальной оценки условий труда, а при выявлении нарушений при проведении спецоценки они готовят для работодателя мотивированное предложение от первичной профсоюзной организации о проведении внеплановой спецоценки. Уполномоченные оказывают методическую и информационную помощь членам профсоюза, если необходимо обжалование результатов спецоценки, а также перед ее проведением работают с коллективом, рассказывая о том, как спецоценка может повлиять на условия их труда, на сохранение гарантий и льгот, полагающихся работникам, занятым во вредных условиях труда.

«Для работодателя выгодно иметь в структуре своего предприятия или организации обученного уполномоченного по охране труда. Ведь Трудовой кодекс регламентирует создание комиссий по охране труда, которые должны состоять из не менее, чем трех членов, прошедших обучение в этой сфере. Профсоюзы, обучая своих уполномоченных, уже готовят для работодателя одного из членов такой комиссии, причем за счет собственных средств», — добавил Дмитрий Андреев.

Источник: Псковская Лента Новостей