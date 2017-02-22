Сегодня: Среда, 22 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
«Кубок Ростелекома» Кинокайф Сплошные праздники Ежик в тумане Все на масленицу в «Покровский»! Patron - товарная марка, которой можно доверять Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Лучшая интерьерная печать в Пскове Европа Плюс - радио №1 в России
Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года

Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года

ЭПИ «Псковская Лента Новостей» стало самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года. Такие данные следуют из рейтинга, подготовленного компанией «Медиалогия». Топ-10 самых цитируемых средств массовой...31



Более 600 уполномоченных по охране труда работают на территории Псковской области

22.02.2017 15:36 ПЛН, Псков

В настоящее время на территории Псковской области работают более 600 уполномоченных по охране труда. Об этом на пресс-конференции, посвященной вопросам обучения уполномоченных, сообщил главный технический инспектор труда Псковского облсовпрофа Дмитрий Андреев. Он напомнил, что в 2016 году руководством Псковского облсовпрофа было принято решение взять на себя обязательство по организации обучения уполномоченных по охране труда. «В 2016 году были обучены 226 человек, и в 2017 году этот процесс будет продолжен. Уже с марта мы будем принимать заявки от отраслевых профсоюзных организаций на такое обучение. Мы рассчитываем, что его пройдут 200 человек – в рамках договора Псковского облсовпрофа с лицензированной обучающей организацией. В основном, это будут граждане из районов Псковской области, и мы будем рассматривать возможности их обучения на местах, чтобы людям не пришлось ехать в областной центр. Также есть возможность пройти обучение дистанционно. Но, как правило, люди желают учиться очно», — рассказал Дмитрий Андреев.

Заместитель председателя Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль подчеркнула, что уполномоченные лица по охране труда – это основное звено общественного контроля в организации за состоянием условий охраны труда. Их главные задачи — содействие созданию в производственном подразделении или на предприятии здоровых и безопасных условий труда, осуществление контроля за состоянием охраны труда и за соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда, представление интересов работника в государственных и общественных организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением законодательства по охране труда, и множество других функций. «Но на местах зачастую подменяются понятия: даже некоторые работодатели уверены, что  уполномоченный по охране труда должен выполнять обязанности специалиста по охране труда. Разница в том, что специалист по охране труда —  штатная должность, занимающий ее работник обеспечивает безопасные условия труда на предприятиях и в организациях, а уполномоченные по охране труда  осуществляют контроль за соблюдением этих условий, это их главная общественная функция», — подчеркнула Надежда Партхаль.

Она отметила, что именно уполномоченные по охране труда, работая в коллективе, имеют возможность осуществлять контроль за соблюдением законных прав и интересов работников в сфере безопасных условий труда: за их защитой от опасных и вредных производственных факторов, за обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, за обязательным прохождением медицинских осмотров (при приеме на работу и периодических) и т.д. «У уполномоченных действительно очень широкий перечень контрольных функций, они должны проходить обучение раз в три года. Количество уполномоченных зависит от масштаба предприятия или организации: при численности работников до 15 человек эти функции может исполнять 1 человек, на больших предприятиях уполномоченные могут быть в каждом подразделении», — напомнила Надежда Партхаль.

Председатель областной организации работников здравоохранения Анжелика Шундер также отметила, что роль уполномоченных значительна: так, уполномоченные по охране труда включаются в состав комиссий по проведению специальной оценки условий труда, а при выявлении нарушений при проведении спецоценки они готовят для работодателя мотивированное предложение от первичной профсоюзной организации о проведении внеплановой спецоценки. Уполномоченные оказывают методическую и информационную помощь членам профсоюза, если необходимо обжалование результатов спецоценки, а также перед ее проведением работают с коллективом, рассказывая о том, как спецоценка может повлиять на условия их труда, на сохранение гарантий и льгот, полагающихся работникам, занятым во вредных условиях труда. 

«Для работодателя выгодно иметь в структуре своего предприятия или организации обученного уполномоченного по охране труда. Ведь Трудовой кодекс регламентирует создание комиссий по охране труда, которые должны состоять из не менее, чем трех членов, прошедших обучение в этой сфере. Профсоюзы, обучая своих уполномоченных, уже готовят для работодателя одного из членов такой комиссии, причем за счет собственных средств», — добавил Дмитрий Андреев.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28