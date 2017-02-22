Сергей Гусев: Нас всех объединяет главное - любовь к Родине

День Защитника Отечества – это праздник, который прочно вошел в жизнь многих поколений как праздник мужества и патриотизма, символ неразрывной связи поколений и преемственности традиций, - отмечает первый заместитель главы города, депутат Великолукской городской Думы Сергей Гусев.

Важным направлением в своей работе руководство Великих Лук считает патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти, ведь именно молодежи предстоит жить и работать в нашем городе воинской славы. Именно поэтому в Великих Луках особую роль отводят воспитанию юных великолучан в духе любви и уважения к Родине.

- Сергей Георгиевич, сейчас в России большое значение придают воспитанию патриотических ценностей, в первую очередь, среди молодежи. Как вы считаете, насколько это актуально в современное время, особенно в условиях, когда Запад активно пытается навязать нашему народу свои «ценности»?

- То, что на Западе сегодня называют ценностями, уже давно так трудно назвать. Еще в начале прошлого века немецкий философ Освальд Шпенглер в своей книге «Закат Европы» предсказывал гибель европейской цивилизации. На сегодняшний день гипотеза о «закате Европы» становится все более правдоподобной.

В нашей стране, наоборот, во все времена мы жили истинными ценностями, которые передавались из поколения в поколение и которые до сих пор чтят в каждой российской семье. Россия - отдельная уникальная цивилизация с тысячелетней историей. У неё свой путь развития, её нельзя подгонять под стандарты Запада. Именно здесь сформировался менталитет, позволяющий людям разных народов, проживающих на одной территории, договариваться между собой и объединять народы, не ущемляя ничьих интересов.

В западных странах чувство патриотизма утрачивается. А в России любовь к Отечеству – она у нас внутри – в сердце. И особенно остро это проявляется в сложные времена.

Сила русских людей - в способности объединяться в тяжелые для страны периоды жизни. Так было всегда. За свою героическую историю наша страна выдержала немало испытаний, и на защиту родной земли всегда вставали всем миром. Подвиги защитников Отечества должны служить для сегодняшней молодежи примером истинного патриотизма, формировать чувство уважения к родной истории и готовность к исполнению своего воинского долга.

Несмотря на угрозы, санкции и провокации Запада, мы должны быть уверены, что Россия была, есть и будет всегда великой державой. Ведь каждый из нас, являясь патриотом своей страны, достойно выполняет свой долг перед Родиной, каждый на своем посту. Сверхдержаву построить сможет только российский, патриотически настроенный народ. Поэтому от успешности каждого из нас на своем посту будет зависеть успешность всей России, которая, несомненно, должна стать одной из ведущих мировых держав в будущем многополярном мире.

Правильно говорит наш Президент Владимир Путин: «Мы веками жили вместе, вместе победили в страшной Великой Отечественной войне. И будем вместе жить и дальше. А тем, кто хочет попытаться разделить нас, могу сказать одно. Не дождетесь». Быть патриотом в России сегодня – значит признавать её особую историческую судьбу и отрицать все то, что навязывает Запад.

- Сергей Георгиевич, вы говорите, что подвиги защитников Отечества должны служить для сегодняшней молодежи примером истинного патриотизма. Как вы считаете, насколько эффективно его воспитывать на конкретных примерах?

- Миллионы детей в Советском Союзе воспитывались на подвигах героев Великой Отечественной войны. В каждой деревне был свой герой, а общим символом павших в войне стала Могила Неизвестного Солдата в Москве.

В моем детстве огромным успехом пользовался только что вышедший на экраны кинотеатров четырехсерийный фильм о Великой Отечественной войне – «Щит и меч». Мы, советские мальчишки и девчонки, готовы были часами сидеть в кинотеатре и наблюдать за подвигами блестящего советского разведчика Александра Белова, который для многих стал примером для подражания. Чтобы увидеть очередную серию, нам предстояло пройти несколько километров, прежде чем мы попадали в кинотеатр. Однажды, по семейным обстоятельствам, я пропустил 3-ю серию этой легендарной кинокартины, и мне казалось, что в этот время я был самым несчастным человеком мире.

В великом советском кинематографе Великой Отечественной войне отводилась огромная роль. Через художественные образы солдат и мирных граждан нас учили самоотверженности и преданности идеалам, побуждали стремление походить на героев и, главное, помнить о Великой Победе своего народа над мощным врагом и гордиться ей. Кино для советских ребят было средством патриотического воспитания.

Сегодня мы должны продолжать советские традиции воспитания патриотизма среди нашей молодежи. О патриотах своей страны, региона, города надо не только знать и помнить, но и чтить. Патриоты живут абсолютно в каждом городе нашего государства. И Великие Луки в этом плане не исключение.

Издавна люди добровольно отдавали за Отечество самое ценное — свою жизнь. Самые яркие примеры - военное время. Все мы знаем подвиг 19-летнего Александра Матросова, который закрыл собою немецкий дзот. Он погиб как настоящий герой, истинный патриот своей страны. При обороне города погиб и 15-летний Вася Зверев, комсомолец, учащийся школы № 1, который вместе с пятью товарищами и красноармейцами отражал атаки немецких десантников, высадившихся в районе аэропорта. Наш земляк Матвей Кузьмин вывел немцев на позиции наших войск и был убит немецким командиром. Николай Гастелло первым совершил «огненный таран» -на подбитом бомбардировщике врезался в колонну вермахта… И таких примеров из истории Великой Отечественной войны по всей стране можно привести множество.

Примером настоящего патриотизма может служить массовый героизм псковской 6-й роты, которая в сражении 29 февраля – 1 марта 2000 года преградила путь из Аргунского ущелья на Дагестан бандам, насчитывающим несколько тысяч человек. 90 десантников выиграли этот бой, уничтожив сотни боевиков. Бой был неравный, но, ни один из ребят не дрогнул, не бросил оружия, не сдался. 84 гвардейца – десантника погибли, защищая Родину. В 2004 году, когда в Беслане террористами были захвачены школьники в Беслане, 10 героев отряда Альфа и Вымпел освобождали детей и за это отдали свои жизни.

Жизнь таких государственных людей как премьера Столыпина, графов Муравьева Виленского и Муравьева Амурского, генерала Киреевского – также можно считать примером высокого подвига в служении Отечеству. Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Гагарин, Менделеев…. – в России очень много примеров, когда реальные люди совершали открытия и трудовые подвиги, создавали великие произведения искусства ради своей страны. Все они были патриотами своего государства.

Патриот всегда ставит интересы государства выше своих собственных. Так было в разные века. Героев и патриотов в России много. Они рождались и будут рождаться во все времена.

- Сергей Георгиевич, мы живем в городе воинской славы. Расскажите, пожалуйста, каким образом в Великих Луках организована работа по патриотическому воспитанию?

- В Великих Луках на системной основе ведется работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Глава города Николай Николаевич Козловский уделяет этому важное значение и считает, что патриотическое воспитание в городе воинской славы должно осуществляться постоянно.

Сейчас в Великих Луках реализуется несколько проектов, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. В прошлом году в рамках социального проекта «Мы - патриоты!» региональной общественной организации «Союз патриотов Псковщины – Псковская Русь» был проведен целый ряд мероприятий, которые приобщали молодых великолучан к истории страны и родного города. Отдел по молодежной политике управления образования Администрации Великих Лук регулярно проводит работу по патриотическому воспитанию школьников и студентов. В 2016 году в нашем городе заработал еще один проект – начал свою деятельность военно-патриотический лагерь «Вымпел-Шторм».

Кроме того, юные великолучане постоянно принимают участие во Всероссийском сборе военно-патриотических клубов и организаций «Союз – наследники Победы».

Традиции доблести, патриотизма, которые созданы нашими предками, веками передаются в нашем городе из поколения в поколение. Ярким подтверждением этого стал проект Аллея Героев. Он был реализован благодаря общественной инициативе и создан на пожертвования великолучан, учреждений и организаций бюджетной сферы, различных предприятий и предпринимателей. Он является ярким примером того, что великолучане не только помнят и гордятся героями-земляками, но готовы вложить свой труд в увековечивание памяти героев земли великолукской.

Хорошей традицией нашего города стали праздничные парады и шествия горожан к Дню Победы и Дню народного единства. В прошлом году, в дни празднования 850-летия Великих Лук, масштабным и патриотическим мероприятием стал военный парад. Это грандиозное мероприятие позволило еще раз вспомнить героев Великой Отечественной войны, отдать им заслуженные почести, объединить граждан вокруг настоящих, значимых ценностей. Впервые за много лет, благодаря усилиям губернатора Псковской области Андрея Анатольевича Турчака и главы города Великие Луки Николая Николаевича Козловского, в день празднования 850-летия Великих Лук по проспекту Ленина прошла колонна боевой техники.

В этот день великолучане еще глубже ощутили себя единым народом, который гордится своей историей и традициями.Мы все разные, но нас всех всегда объединяет главное –любовь к Родине и родному городу.

Поистине народной стала акция «Бессмертный полк». Это очень честный, искренний проект, который ежегодно объединяет в нашем городе тысячи горожан. Эта акция будет развиваться в нашем городе и в будущем.Также Администрация города готова поддержать и другие гражданские инициативы.

В города работает Псковская областная общественная организация «Союз Патриотов Псковщины – Псковская Русь». В прошлом году она реализовала социальный проект «Мы – патриоты!», направленный на поддержку ветеранов и патриотическое воспитание юношества. В мероприятиях и акциях организации приняли участие около 200 ветеранов и более 4 тысяч школьников и студентов. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем.

Символично, что в городе накануне освобождения города от немецко-фашистских захватчиков открылся музей в школе № 16, где у учащихся есть все возможности для того, чтобы стать достойными гражданами своего Отечества. Замечательным патриотическим делом стало вступление учащихся школы № 12 прошлой осенью в ряды «Российского движения школьников». Очень важным и ярким событием в нашем городе стало создание на прошлой неделе местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Идея патриотизма, идея служения своему Отечеству сегодня вновь очень остро востребована российским обществом. Молодежь в абсолютном большинстве к этому тяготеет. Яуверен, что молодое поколение великолучан будет достойными продолжателями патриотических традиций.

Беседовала Анна Шитикова

Фото Александра Воробьева, Алены Ганзиной

Источник: Псковская Лента Новостей