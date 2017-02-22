Накануне Дня защитника Отечества юным псковичам вручили паспорта

Глава города Пскова Иван Цецерский вручил паспорта граждан Российской Федерации юным псковичам накануне Дня защитника Отечества. Торжественная церемония состоялась сегодня, 22 февраля, в Городском культурном центре.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в своем выступлении глава Пскова, который имеет звание подполковника воздушно-десантных войск, отметил, что в Пскове стало доброй традицией вручать паспорта юным гражданам в государственные праздники, чтобы это событие запомнилось на всю жизнь. «Если вы посмотрите на герб Пскова, то увидите девиз «Чести своей не отдам никому», который официально утвержден Геральдическим советом при президенте Российской Федерации, - отметил он. - Девиза, подобного нашему, нет ни у одного города России, потому что Псков - это город - воин. Он издревле был форпостом наших западных рубежей. Это свидетельствует о том, что псковичи на коленях никогда не стояли, а всегда мужественно защищали свой город, проявляя образцы героизма».

Командир бригады специального назначения, кавалер двух орденов мужества, полковник Константин Бушуев, поздравляя школьников с получением паспорта, назвал документ «первым билетом во взрослую жизнь», отметив, что всем нам повезло жить в нашей великой стране, быть сопричастными её доблестной истории, продолжать славные традиции Пскова - города воинов. «У нас потрясающая страна с ее природными богатствами, духом российским, где все собрано воедино», - сказал он и пожелал ребятам быть достойными своего города и страны.

Сегодня паспорта получили 39 школьников. Завершилась торжественная церемония общей фотографией на память.

Напомним, вручение первых паспортов в государственные праздники и памятные даты стало в Пскове доброй традицией. В торжественной обстановке документы молодым псковичам также вручаются в День Государственного флага Российской Федерации, в День Конституции и другие национальные праздники. Таким образом, у подрастающего поколения воспитывается чувство патриотизма и гордости к государственным символам России.

Источник: Псковская Лента Новостей