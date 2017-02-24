Сегодня шестой день Масленицы - Золовкины посиделки

Шестой день масленичной недели - суббота - называется Золовкины посиделки.

«Золовкины посиделки» устраивала новобрачная невестка. Она приглашала родных и подруг к себе в гости, ориентируясь на возраст и семейное положение сестер мужа (золовок): для золовок-девушек невестка созывала своих подруг-девиц, для замужних - женатые пары. И одаривала всех подарками.

Дети в этот день строят снежный городок. Делятся на две команды: одна охраняет городок, вторая – пытается занять его с боем. Вооружение - снежки и мётлы. В этой игре принимают участие и взрослые. С песнями возвращаются по домам, а там ждёт угощенье - блины боярские.

Церковь в субботу совершает празднование Собора всех преподобных отцов.

Напомним, в Псковской области масленичная неделя началась 20 февраля с областного фольклорного фестиваля «Масленичный разгуляй».

26 февраля с 11.00 в центре Пскова развернется большой праздник «Гуляй, масленица!». Городской культурный центр при поддержке государственного комитета Псковской области по культуре и Управления культуры администрации Пскова представит несколько площадок для всенародных проводов зимы.

В Детском парке пройдут масленичные игры и конкурсы с сюрпризами и потешками. На Октябрьской площади состоится театрализованное представление «Отворяй ворота!» с участием Маслёны, Барина Блина и лучших творческих коллективов города. В программе праздника также состязания в силе и ловкости, мастер-классы по изготовлению поделок ручной работы, угощение горячими блинами и чаем.

Конкурсы, игры и гулянья, посвященные Масленице, которая символизирует прощание с зимой и встречу долгожданной весны, пройдут во всех районах Псковской области.

Афиша масленичных мероприятий в Пскове>>>

Источник: Псковская Лента Новостей