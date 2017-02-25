Псковские спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности при сжигании Масленицы

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
Вот уже на протяжении многих веков каждый год в конце зимы или начале весны к нам приходит всеми любимый праздник – Масленица. Всю масленичную неделю люди пекут блины, ходят друг к другу в гости, веселятся. А в последний день масленичной недели издревле принято сжигать чучело Зимы.
Кульминацией Масленицы и по сей день остается сжигание чучела. Её сжигание символизирует прощание с холодами и наступление весны. В этот день проходят массовые гуляния, но многие граждане самостоятельно устраивают во дворах и на своих приусадебных участках сожжение Масленицы. Однако, необходимо помнить, что открытый огонь таит в себе большую опасность. Поэтому, как бы ни была сильна народная традиция, о правилах пожарной безопасности забывать нельзя!
При сжигании чучела Масленицы помните несколько правил:
- не располагайте чучело вблизи от дома или хозяйственных построек;
- не делайте его слишком большим;
- не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) для поджигания;
- учитывайте направление и силу ветра, при сильном ветре лучше воздержитесь от сжигания Масленицы, так как разлетающиеся искры могут вызвать возгорание построек;
- не оставляйте без присмотра горящее чучело;
- убедитесь, что его остатки хорошо потушены.
Строго соблюдайте требования пожарной безопасности при сжигании чучела, чтобы весёлый народный праздник не превратился в трагедию.
При любых признаках начинающегося пожара необходимо немедленно звонить по телефону «01», «101» или «112».
Подготовлено пресс-службой ГУ МЧС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей