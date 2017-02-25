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В воскресенье в Псковской области ожидаются облачная погода и небольшие осадки

25.02.2017 15:40 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 26 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.

Ветер юго-западных направлений 3-8 м/сек.

Температура по области: ночью -1…-6 градусов С, днем -3…+2 градуса С.

Атмосферное давление низкое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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