В воскресенье в Псковской области ожидаются облачная погода и небольшие осадки

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 26 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.
Ветер юго-западных направлений 3-8 м/сек.
Температура по области: ночью -1…-6 градусов С, днем -3…+2 градуса С.
Атмосферное давление низкое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Источник: Псковская Лента Новостей