Минюст РФ инициирует законопроект о гуманизации условий содержания заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) вскоре, возможно, введет в практику новые виды поощрения осужденных, такие как разрешение на дополнительный просмотр фильмов и посещение развлекательных мероприятий вне стен колонии.

Соответствующие нормы содержатся в подготовленных министерством юстиции поправках в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) РФ, размещенных на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Интерфакс».

Законопроектом, в частности, предусматривается дополнение перечня мер поощрений заключенных разрешением на просмотр дополнительных кинофильма и видеофильма не реже двух раз в неделю в течение месяца.

Еще одна предлагаемая мера стимулирования позволит осужденным, у которых срок заключения истекает менее чем через полгода, посещать в выходные и праздничные дни культурно-зрелищные и спортивные мероприятия за пределами исправительного учреждения (но в сопровождении его сотрудников), продолжительностью до восьми часов.

Кроме этого, за безупречное поведение заключенному может быть предоставлено длительное свидание (продолжительностью трое суток) с близкими родственниками за пределами исправительного учреждения либо разрешение на проживание с семьей на арендованной за счет собственных средств или собственной жилплощади в пределах муниципального образования.

Действующая редакция УИК РФ предусматривает такие виды поощрения, как благодарность, награждение подарком, премия, разрешение на получение дополнительной посылки или передачи, дополнительное свидание с родственниками, увеличение времени прогулки.

Также, согласно поправкам, для наложения на осужденного взыскания (это прерогатива исключительно начальника учреждения) будет необходимо представление дисциплинарной комиссии исправительного учреждения.

Авторы законопроекта считают, что предложенные новшества «будут способствовать более широкому стимулированию правопослушного поведения осужденных, их успешной адаптации в обществе после освобождения, укреплению социально-полезных связей, решению проблемы сохранения или создания семьи».

«Одновременно это будет существенным стимулом в процессе исправительного воздействия», - говорится в документе.

Источник: Псковская Лента Новостей