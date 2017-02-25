В Псковской области проверяют объекты здравоохранения после пожара в Тверской детской больнице

В связи с пожаром, произошедшим 24 февраля в здании детской областной клинической больницы города Тверь, управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области в целях обеспечения пожарной безопасности на объектах здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, расположенных на территории Псковской области, проводится ряд превентивных мероприятий направленных на недопущение пожаров на вышеуказанных объектах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на сегодняшний день на 18 объектах здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей проведены профилактические противопожарные обследования, в ходе которых проведены внеплановые противопожарные инструктажи с персоналом объектов, осмотрены пути эвакуации и эвакуационные выходы, проверено знание действий персонала на случай возникновения пожара.

В полночь 24 февраля в здании детской областной клинической больницы Твери произошло возгорание кровли. Жертв и пострадавших нет. Все пациенты и персонал (140 человек) эвакуированы. Пожар был локализован около 4.00.

Всего к тушению пожара привлекалось 232 человека и 69 единиц техники, в том числе от МЧС России - 193 человека и 52 единицы техники. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее причинение особо крупного ущерба).

Источник: Псковская Лента Новостей