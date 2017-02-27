Митрополит Евсевий попросил у псковичей прощения

Вечером 26 февраля, в преддверие Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил вечерню с чином прощения в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, множество духовенства и прихожан собралось в этот день в храме примириться друг с другом, чтобы встретить пост с чистым сердцем. Перед совершением чина владыка митрополит обратился ко всем со словом назидания, в котором сказал: «Мы вступаем в начало Великого поста. Святая наша Православная русская церковь с древних времен накануне поста в этот тихий благодатный вечер созывает своих чад, чтобы освободить свое сердце, свою душу от всего того, что гнездится в нашем сердце греховного, грязного, нечистого. С древних времен обычай собираться в этот вечер в храмах Божиих существует для того, чтобы христиане попросили бы прощения у Бога и друг у друга, чтобы в чистоте приступить к святой молитве Великого поста, чтобы через нее наполнилось наше сердце милостью и силой благодати Божией».

«Нет, наверное, более возвышенного чувства, как попросить прощения у тех, кого мы обидели, кто нас обидел. Каждый из нас знает: земная жизнь сопряжена со многими переживаниями, а в этих переживаниях мы чаще всего проявляем свое нетерпение. И в этом нетерпении мы часто согрешаем, согрешаем против отцов, матерей, близких, родственников и тех, кто окружает нас. Волей или неволей мы во гневе, в злобе или нетерпении можем сказать какое-то жесткое слово, которое наносит тяготы сердцу и душе. И каждый знает: если дитя или близкий человек, который оскорбил нас, попросит прощения, то освобождается наше сердце и наша душа от этой тяжести. Но если человек не просит прощения, то мы носим эту обиду долгое время. А мы просим у Господа: «И остави нам долги наша, то есть согрешения наши, как и мы оставляем должником нашим». А вот оставляем мы или нет, пусть каждый спросит себя в этот тихий, благодатный молитвенный вечер. Это своего рода исповедь наша перед Богом и перед нашими, прежде всего, близкими людьми – осознать свою вину, попросить прощения. А если у нас просят прощения – мы также должны простить, потому что разные бывают моменты, и разные бывают отношения друг с другом. Но наше христианское православное учение говорит нам: даже если кто-то нас обидел, то прежде всего, мы сами должны попросить прощения у своих обидчиков. Это самое тяжелое – просить прощения у того, кто нас обидел, а если еще обидел и незаслуженно, то очень трудно с этим смириться. Но в тоже время учение нашей Церкви, Закон Христов призывает нас просить прощения, чтобы освободить наши сердца и души от всего тягостного, греховного. Попросим же у Господа Его милости, чтобы мы смогли чистосердечно попросить у наших близких прощения за все, чтобы не оставить никакого гнилого чувства в наших душах по отношению к нашим близким и по отношению к тем, кто нас обидел.

Все это пусть будет в этот вечер прощено, чтобы начать пост, и чтобы благодать Божия коснулась наших сердец, и мы бы стяжали в свое сердце, в свою душу богатство Духа Божия. А где Дух Божий, там мир и согласие. К этому и призывает нас святая Церковь и, прежде всего, слово Божие: «мир Мой даю вам, мир Мой оставляю вам». С этим благодатным миром и просьбой прощения начнем наш молитвенный подвиг Великого поста».

Также, митрополит Евсевий, подавая пример, первым испросил прощения у всех присутствующих, сказав: «И я пред лицом всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, сознаю свою виновность, прежде всего, пред Богом и перед вами, с кем мне приходится бывать чаще всего. Да, иногда мы нетерпеливы, иногда не исполняем наших обязанностей, иногда вынуждают применить и слово твердое, и предупреждение, но в этот момент как перед Богом, так и перед вами прошу прощения – кого я чем обидел: нетерпением, прежде всего, строгостью, спросом порядка или правил – прошу у всех: простите меня!».

Источник: Псковская Лента Новостей