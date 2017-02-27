Дети Псковского района спонтанно проявили доброту

Учащиеся образовательных учреждений Псковского района приняли участие в районной акции «День спонтанного проявления доброты». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, участниками акции стали ученики 1-11 классов Карамышевской, Остенской, Моглинской, Верхолинской школ.

Школьники изготавливали своими руками подделки - божьи коровки, которые считаются не только символом удачи, но и символом добра и прощения. Ребята раздавали божьих коровок прохожим, друзьям и своим близким.

Организатором акции выступил отдел по молодежной политике районного центра развития творчества детей и молодежи. «Мы верим, что свет добрых намерений и поступков надолго сохранится в сердцах всех тех, кто почувствовал свою причастность к Международному дню спонтанного проявления доброты, - отметили организаторы».

Источник: Псковская Лента Новостей