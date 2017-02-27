Дети Псковского района спонтанно проявили доброту

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Назначены слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции трибуны стадиона «Машиностроитель»
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
Учащиеся образовательных учреждений Псковского района приняли участие в районной акции «День спонтанного проявления доброты». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, участниками акции стали ученики 1-11 классов Карамышевской, Остенской, Моглинской, Верхолинской школ.
Школьники изготавливали своими руками подделки - божьи коровки, которые считаются не только символом удачи, но и символом добра и прощения. Ребята раздавали божьих коровок прохожим, друзьям и своим близким.
Организатором акции выступил отдел по молодежной политике районного центра развития творчества детей и молодежи. «Мы верим, что свет добрых намерений и поступков надолго сохранится в сердцах всех тех, кто почувствовал свою причастность к Международному дню спонтанного проявления доброты, - отметили организаторы».
Источник: Псковская Лента Новостей