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Большинство россиян не планируют менять режим питания в пост - опрос

27.02.2017 10:05 ПЛН, Псков

Три четверти россиян (73%) собираются сохранить обычный режим питания во время Великого поста, начавшегося в понедельник у православных верующих, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Частично поститься (например, отказаться от мяса или от спиртного) планируют 18% респондентов, а 4% намерены поститься в последнюю, самую строгую неделю поста. Полный пост в течение всех семи недель настроены соблюдать 2% россиян.

В целом, на время поста ограничить употребление спиртных напитков готовы 30% россиян, сексуальную жизнь - 15%, сократить потребление развлекательной информации, развлечения - 19%, показал опрос, проведенный 17-20 февраля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ.

В понедельник, 27 февраля, у православных верующих начнется Великий пост. Он продлится семь недель и завершится с началом Пасхи, которая в этом году у христиан всех конфессий приходится на 16 апреля.

Традиция Великого поста возникла в древней, еще не разделенной христианской церкви, а сегодня сохранилась в основном у православных. В первые два и в последний день поста церковь рекомендует вообще не есть, а в остальное время соблюдать умеренность в еде, обходясь без мяса, яиц и молочных продуктов. При этом у беременных женщин, больных и занятых тяжелым трудом людей пост может быть не столь строгим.

Накануне, в Прощеное воскресенье, патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил всех чад Русской православной церкви на начинающийся Великий пост. Отслужив вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя, он призвал верующих примириться друг с другом, «чтобы со спокойной душой пойти на поприще поста».

Сам патриарх тоже попросил прощения у всех, кого вольно или невольно обидел.

Источник: Псковская Лента Новостей



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