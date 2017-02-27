Масленичные гуляния прошли в Пскове без происшествий

В минувшие выходные на территории Псковской области проводили Масленицу. Наиболее масштабные гуляния прошли на Октябрьской площади в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, во время празднования безопасность обеспечивали сотрудники различных ведомств. В их числе на празднике дежурили и представители МЧС России по Псковской области: дежурный караул пожарно-спасательной части №2 федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области» в составе двух человек на одной автоцистерне. Они внимательно следили за соблюдением правил пожарной безопасности при сжигании чучела Масленицы и находились в готовности к реагированию в случае возникновения пожара.

Благодаря бдительности и добросовестности сотрудников всех служб, а также сознательности жителей и гостей города, Масленичные гуляния прошли без происшествий.

Источник: Псковская Лента Новостей