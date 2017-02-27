Сегодня: Понедельник, 27 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Ежик в тумане Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Кинокайф Patron - товарная марка, которой можно доверять Сплошные праздники Лучшая интерьерная печать в Пскове Европа Плюс - радио №1 в России
Сергей Гусев: Нас всех объединяет главное - любовь к Родине

Сергей Гусев: Нас всех объединяет главное - любовь к Родине

День Защитника Отечества – это праздник, который прочно вошел в жизнь многих поколений как праздник мужества и патриотизма, символ неразрывной связи поколений и преемственности традиций, -...70



Масленичные гуляния прошли в Пскове без происшествий

27.02.2017 10:10 ПЛН, Псков

В минувшие выходные на территории Псковской области проводили Масленицу. Наиболее масштабные гуляния прошли на Октябрьской площади в Пскове.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, во время празднования безопасность обеспечивали сотрудники различных ведомств. В их числе на празднике дежурили и представители МЧС России по Псковской области: дежурный караул пожарно-спасательной части №2 федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области» в составе двух человек на одной автоцистерне. Они внимательно следили за соблюдением правил пожарной безопасности при сжигании чучела Масленицы и находились в готовности к реагированию в случае возникновения пожара.
 
 
Благодаря бдительности и добросовестности сотрудников всех служб, а также сознательности жителей и гостей города, Масленичные гуляния прошли без происшествий.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь