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Валерий Тюменцев благодарит организаторов и участников ярмарки «Гуляй, Масленица-2017» за сотрудничество

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Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Мариной Борисенковой

27.02.2017 13:04 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансдяцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - депутат областного Собрания от фракции «Единая Россия», председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова.

 

Она расскажет о своей деятельности в региональном парламенте, о законодательных инициативах. Также Александр Савенко и Алексей Семенов обсудят с ней вопросы защиты интересов лиц с ограниченными возможностями и другие актуальные темы.

Вопросы Марине Борисенковой можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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