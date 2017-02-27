Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Мариной Борисенковой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансдяцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - депутат областного Собрания от фракции «Единая Россия», председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова.

Она расскажет о своей деятельности в региональном парламенте, о законодательных инициативах. Также Александр Савенко и Алексей Семенов обсудят с ней вопросы защиты интересов лиц с ограниченными возможностями и другие актуальные темы.

Вопросы Марине Борисенковой можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Источник: Псковская Лента Новостей