Специалисты Государственной инспекции труда в Псковской области бесплатно консультируют граждан

Специалисты Государственной инспекции труда в Псковской области консультируют по вопросам соблюдения трудового законодательства и охране труда работников и работодателей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в помещении инспекции труда ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00 (в пятницу - до 17.00) госинспекторы труда ведут личный прием граждан.

Предварительная запись на прием не требуется. Консультации проводятся бесплатно.

Вы можете задать вопросы, касающиеся оформления трудовых отношений, увольнения, сокращения, предоставления отпусков, оплаты труда. А также вопросы по охране труда, о проведении специальной оценки условий труда, обеспечении средствами индивидуальной защиты, о работе во вредных условиях труда.

Государственная инспекция труда в Псковской области расположена по адресу: Псков, ул. Новоселов, д. 11а (проезд автобусами №11, 22, 25, 30 до остановки «Архив»).

Телефоны ГИТ: 51-00-20 (приемная, факс), 51-00-07, 51-00-12, 51-00-13, 51-00-14.

Электронный адрес: gitpskov@bk.ru

Сайт инспекции труда: https://git60.rostrud.ru/

Источник: Псковская Лента Новостей