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Валерий Тюменцев благодарит организаторов и участников ярмарки «Гуляй, Масленица-2017» за сотрудничество

Валерий Тюменцев благодарит организаторов и участников ярмарки «Гуляй, Масленица-2017» за сотрудничество

МП г. Пскова «Северо-Западный ЦСМ» благодарит отдел потребительского рынка и услуг администрации Пскова за совместную организацию ярмарки «Гуляй, Масленица» 25-26 февраля в Пскове.    ..19



Путин назначил председателя Великолукского городского суда

27.02.2017 13:04 ПЛН, Псков

Указом президента Российской Федерации от 23 февраля 2017 года председателем Великолукского городского суда на 6-летний срок полномочий назначена Юлия Коваленко.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении судебного департамента в Псковской области, кроме того, судьей Печорского районного суда Псковской области назначена Светлана Ефимова, а судьей Себежского районного суда - Константин Бурченков.

Источник: Псковская Лента Новостей



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