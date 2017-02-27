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Для жителей Пскова и Псковского района работает телефон «горячей линии» Пенсионного фонда

27.02.2017 13:30 ПЛН, Псков

В отделении Пенсионного фонда России по Псковской области налажена работа единого телефона «горячей линии».
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, позвонив на «горячую линию» по номеру: 8-800-775-79-50, можно получить полную и достоверную информацию по вопросам пенсионного обеспечения, представления отчетности, оформления сертификата на МСК и распоряжения его средствами. При этом обращаем внимание, что информация, содержащая персональные сведения, по телефону не выдается.
 
Также в круглосуточном режиме осуществляет работу федеральная телефонная служба ПФР.
 
По номеру 8-800-775-54-45 можно получить консультацию по вопросам:
 
- участие в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений;
- материнский (семейный) капитал;
- порядок получения страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования;
- переход в частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд;
- порядок действий при обнаружении факта неправомерного перевода средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды;
- услуги ПФР в электронном виде и с использованием системы межведомственного электронного;
- получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета в системе ОПС;
- выбор варианта пенсионного обеспечения в системе ОПС;
- порядок формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсии в системе ОПС;
- получение неработающими пенсионерами – «северянами» компенсации расходов, связанных с переездом к новому месту жительства;
- работа с Личным кабинетом гражданина;
- взаимодействия; порядок действий при аннулировании лицензии у НПФ.
 
Также по всем вопросам специалисты Управления Пенсионного фонда в Пскове и Псковском районе готовы проконсультировать граждан по телефонам:
  • 56-60-95 (Клиентская служба ул. Петровская, д. 53)
  • 66-52-27 (Клиентская служба Октябрьский пр., д. 52)
  • 53-11-96 (Клиентская служба ул. Алтаева, д. 6).

Источник: Псковская Лента Новостей



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