Марина Борисенкова ощущает себя в Псковском областном Собрании полнейшим новичком

Депутат Псковского областного Собрания от фракции «Единая Россия», председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова ощущает себя в региональном парламенте полнейшим новичком. Об этом она сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM), делясь своими впечатлениями от депутатской работы. Напомним, Марина Борисенкова является депутатом областного Собрания с середины сентября 2016 года.

«Думаю, все понимают, что мое депутатство - это данный мне избирателями аванс, и должна оправдать их надежды и сделать что-то значительное и хорошее, в частности, для людей с инвалидностью и маломобильных граждан, - отметила Марина Борисенкова. - В Псковском областном Собрании я ощущаю себя полнейшим новичком. Многого не знаю, не понимаю, но стараюсь учиться, чтобы оправдать доверие людей».

Депутат также отметила, что в своей депутатской деятельности старается прислушиваться к мнению тяжеловесов и мэтров псковской политики, более опытных коллег по парламенту. «Я не делю депутатов на партии, для меня важно и мнение соратников из других партий. Прислушиваюсь к ним и делаю свои выводы», - пояснила Марина Борисенкова.

Самым сложным за почти полгода депутатства для нее было принятие бюджета - будучи не экономистом, ей было сложно разобраться в цифрах. «Когда не была депутатом, я думала, что сессии - это место, где можно решать вопросы, громко кричать и отстаивать позицию. А сейчас я понимаю, что все решается на комитетах», - сказала депутат. Отстаивая свою позицию, она не приемлет метод криков и ожесточенных баталий. «Кричать мне вообще не свойственно. Я женщина, спортсмен и понимаю: силой добиться желаемого результата очень сложно. Поэтому лучше приходить к хорошему оптимальному решению при помощи компромиссов», - заключила Марина Борисенкова.

Добавим, несмотря на то, что гостья студии называет себя в региональном парламенте «полнейшим новичком», в статусе депутата она активно продолжает бороться за формирование доступной среды для инвалидов в Псковской области и за защиту прав маломобильных групп граждан. Так, недавно она выступила с инициативой предусмотреть дополнительные льготы по уплате транспортного налога для отдельных категорий социально незащищенных граждан.

Источник: Псковская Лента Новостей