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Валерий Тюменцев благодарит организаторов и участников ярмарки «Гуляй, Масленица-2017» за сотрудничество

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Осадки ожидаются в последний день зимы в Псковской области

27.02.2017 17:55 ПЛН, Псков

По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 28 февраля на территории Псковской области прогнозируется облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер  южных направлений  5-10 м/сек.

Температура по области: ночью  -2…+3 градуса, днем +2…+7 градусов.

Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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