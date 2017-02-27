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Домашние кошки - накопители опасных химикатов, выяснили ученые

27.02.2017 19:10 ПЛН, Псков

Исследователи обнаружили в организме домашних кошек химикаты, отрицательно влияющие на здоровье. Не исключено, что от них страдают и дети. Исследование было опубликовано в журнале Environmental Science & Technology, пишет «Газета.Ru».
 
Предыдущие исследования показали, что у кошек с гипертиреозом (гиперфункцией щитовидной железы) в крови повышено содержание бромированных замедлителей горения. В новом исследовании ученые выяснили, что этот химикат попадает в организм кошки с пылью, которую та вдыхает с воздухом. А в пыль микрочастицы химиката попадают из компьютеров, тканей, мебели, где используются средства для замедления распространения огня в случае возгорания.
 
Результаты исследования представляют особую важность, потому что маленькие дети, обычно тянущие в рот все подряд, скорее всего, подвергаются влиянию химикатов в том же объеме, что и кошки. Бромированные замедлители горения нарушают работу эндокринной системы, и их воздействие на детский организм может привести к серьезным заболеваниям в будущем.

Источник: Псковская Лента Новостей



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