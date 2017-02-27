Олег Брячак возмутился 13-м местом вопроса о миллиарде рублей в повестке комитета по законодательству

Депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак (Справедливая Россия) выразил удивление по поводу 13-го места, которое отвели внесенному им документу на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике. Парламентарий выступил во время рассмотрения повестки заседания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Почему мой законопроект поставили в конец? Вы показываете, что он неинтересен, неважен, ненужен», - возмутился Олег Брячак. Он пояснил, что речь идет о возвращении миллиарда рублей в бюджет региона.

«Вопрос довольно сложный. Думаю, довольно длительное время будем рассматривать его детально», - заверил председатель комитета Владимир Яников (Единая Россия).

Напомним, ранее депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак обратился к прокурору Псковской области Сергею Белову с просьбой принять меры прокурорского реагирования к администрации Псковской области по взысканию 1,174 млрд рублей с бывшего депутата областного Собрания Василия Салопова.

Комитет по законодательству сегодня рассмотрит вопрос «О временной комиссии Псковского областного Собрания депутатов по определению ущерба по уголовному делу № 120122790016».

Источник: Псковская Лента Новостей