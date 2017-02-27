От повышения вашего тона у меня ноги не вспотеют - Иван Цецерский Олегу Брячаку

Здоровье
«Социальный комитет» поддержал законопроект о передаче финансирования лечения редких болезней на федеральный уровень
Политика
Наталья Тудакова поблагодарила единороссов за поддержку законопроекта о льготе по транспортному налогу для инвалидов 7
Кандидатов от «Единой России» в депутаты городской Думы определят жители Пскова в единый день голосования6
Недвижимость
На минувшей неделе псковский Росреестр возбудил три административных дела по фактам нарушений земельного законодательства
Общество
«Законодательный» комитет Псковского областного Собрания не поддержал предложение Олега Брячака о создании временной комиссии по «делу о миллиарде»
Спорт
Марина Борисенкова назвала открытие врачебно-физкультурного диспансера первоочередной задачей в сфере развития спорта в Псковской области3