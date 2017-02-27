От повышения вашего тона у меня ноги не вспотеют - Иван Цецерский Олегу Брячаку

Перепалка между депутатом Псковского областного Собрания Олегом Брячаком и главой Пскова Иваном Цецерским произошла на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению регионального парламента. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, глава города представил депутатам проект поправок в Избирательный кодекс по изменению системы выборов депутатов в городских округах.

Олег Брячак сказал, что хочет задать вопрос не по теме выступления, поскольку глава Пскова отвечает на вопросы депутатов не по теме.

«Как получилось, что вы чуть ли не открыто поддерживаете одну финансовую группу?» - спросил Олег Брячак. По его словам, речь идет о выделении миллионов «какой-то фирме-однодневке». «Потом прокуратура отменила вам эти вещи, вам не кажется, что нужно принять закон, который будет ограничивать двумя срокам не только губернатора, но еще и главу города, чтобы некоторые чиновники не забывали, что они чиновники?», - спросил депутат.

Он также попросил объяснить, почему прокуратура отменила решение местных властей. В ответ на реплики председателя комитета Владимира Яникова (Единая Россия) Олег Брячак удивился, почему кто-то может не по теме выступать, а кто-то нет.

«От повышения вашего тона у меня ноги не вспотеют», - сказал глава города. Он попросил оставить подобные разговоры «для своих родных и близких». Иван Цецерский также заявил, что «не имеет задачи» отвечать на бредовые вопросы, и призвал задавать вопросы по теме внесенного законопроекта.

«Вы имеете способность уникальным образом плодить вокруг себя нездоровую обстановку», - также заявил глава города депутату.

Источник: Псковская Лента Новостей