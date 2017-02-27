Арбитражный суд СЗО подтвердил обоснованность претензий ООО «Фавор» к госкомитету Псковской области по имущественным отношениям

Арбитражный суд Северо - Западного округа не поддержал апелляционную жалобу государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям на решения Арбитражного суда Псковской области от 27 сентября 2016 года и Четырнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2016 года , которые признали незаконным бездействие госкомитета из - за того , что он не принял в установленный срок решение по заявлению ООО « Фавор » о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 60:27:0050215:4, расположенного на Рижском проспекте , 9. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей директор ООО « Фавор » Николай Рассадин .

Как следует из материалов дела , ООО « Фавор » на праве собственности принадлежит здание площадью 946,3 кв . м , назначение которого - торговый комплекс . Оно располагается по адресу : город Псков , Рижский проспект , 9 на земельном участке площадью 10 965,92 кв . м . Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют . Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 июля 2014 года установлено , что договор аренды данного земельного участка от 25 мая 2005 года ? 171, заключенный администрацией Псковской области и ООО « Фавор », прекращен с 26 декабря 2009 года .

Решением Арбитражного суда Псковской области , вступившим в законную силу , признано отсутствующим право собственности Общества на нежилое здание магазина , расположенного на указанном земельном участке . Основанием удовлетворения иска явился факт разрушения названного объекта .

17 мая 2016 года ООО « Фавор » обратилось в комитет с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка , на котором находится принадлежащий Обществу торговый комплекс для его эксплуатации и обслуживания . В установленный законом 30- дневный срок решение о предоставлении или об отказе в предоставлении земельного участка комитетом не принято . При этом комитетом также не представлено доказательств наличия оснований для отказа в предоставлении спорного земельного участка в аренду . В связи с этим ООО « Фавор » обратилось в Арбитражный суд Псковской области с заявлением о признании незаконным бездействия Госкомитета Псковской области по имущественным отношениям , выразившегося в непринятии в установленный статьей 39.20 Земельного кодекса РФ срок решения по заявлению ООО от 17 мая 2016 года о предоставлении в аренду земельного участка , расположенного на Рижском проспекте , 9, и обязании рассмотреть заявление .

Решением Арбитражного суда Псковской области от 27 сентября 2016 года заявленные требования удовлетворены . Однако Госкомитет с данным решением не согласился и обратился с апелляционной жалобой в 14- й Арбитражный Апелляционный суд , попросив это решение отменить и принять новое . В частности , комитет попросил его отменить , принять новое решение , отказав в удовлетворении заявленных требований в полном объеме . Однако , заслушав объяснения представителя истца и исследовав доказательства по делу , проверив законность и обоснованность обжалуемого решения суда , апелляционная инстанция нашла жалобу Госкомитета не подлежащей удовлетворению .

Арбитражный суд апелляционной инстанции (14- й Арбитражный апелляционный суд ) не нашел правовых оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта и подробно изложил свою позицию в своем решении . В частности , суд принял во внимание , что комитет не представил объективных и достоверных доказательства того , что на испрашиваемом земельном участке находятся иные объекты недвижимости , принадлежащие другим лицам на каком - либо праве , либо что площадь земельного участка превышает необходимую для обслуживания здания , принадлежащего Обществу , либо иные доказательства , препятствующие получению испрашиваемого земельного участка в аренду , равно как и не заявил доводов о недостаточности документов , представленных Обществом , в целях рассмотрения его заявления .

В итоге Четырнадцатый Арбитражный апелляционный суд сделал вывод , что при указанных обстоятельствах суд первой инстанции правомерно удовлетворил заявление ООО « Фавор », нормы материального и процессуального права применены правильно и оснований для отмены решения не имеется . Таким образом , решение Арбитражного суда Псковской области от 27 сентября 2016 года было оставлено без изменения , а жалоба Госкомитета Псковской области по имущественным отношениям – без удовлетворения .

Госкомитет воспользовался правом обжалования данного решения от 27 сентября 2016 года в Арбитражном суде Северо - Западного округа , однако на заседании 22 февраля суд полностью поддержал решения судов первой и второй инстанций и обязал Госкомитет принять к рассмотрению заявление ООО « Фавор » о предоставлении участка в аренду .

Директор ООО « Фавор » Николай Рассадин не исключил , что комитет не станет исполнять данное судебное решение . « Мы , скорее всего , не дождемся от них исполнения решения . В таком случае мы подадим на них в суд иск о наложении штрафа . Если комитет будет неоднократно уклоняться от исполнения судебного решения , будем ставить вопрос перед прокуратурой и губернатором Псковской области о дисквалификации председателя Госкомитета », - заключил Николай Рассадин .

Источник: Псковская Лента Новостей