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Арбитражный суд СЗО подтвердил обоснованность претензий ООО «Фавор» к госкомитету Псковской области по имущественным отношениям

27.02.2017 14:55 ПЛН, Псков

Арбитражный суд Северо-Западного округа не поддержал апелляционную жалобу государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям на решения Арбитражного суда Псковской области от 27 сентября 2016 года и Четырнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2016 года, которые признали незаконным бездействие госкомитета из-за того, что он не принял в установленный срок решение по заявлению ООО «Фавор» о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 60:27:0050215:4, расположенного на Рижском проспекте, 9. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей директор ООО «Фавор» Николай Рассадин.

Как следует из материалов дела, ООО «Фавор» на праве собственности принадлежит здание площадью 946,3 кв. м, назначение которого - торговый комплекс. Оно располагается по адресу: город Псков, Рижский проспект, 9 на земельном участке площадью 10 965,92 кв. м. Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют. Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 июля 2014 года установлено, что договор аренды данного земельного участка от 25 мая 2005 года ? 171, заключенный администрацией Псковской области и ООО «Фавор», прекращен с 26 декабря 2009 года.

Решением Арбитражного суда Псковской области, вступившим в законную силу, признано отсутствующим право собственности Общества на нежилое здание магазина, расположенного на указанном земельном участке. Основанием удовлетворения иска явился факт разрушения названного объекта

17 мая 2016 года ООО «Фавор» обратилось в комитет с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка, на котором находится принадлежащий Обществу торговый комплекс для его эксплуатации и обслуживания. В установленный законом 30-дневный срок решение о предоставлении или об отказе в предоставлении земельного участка комитетом не принято. При этом комитетом также не представлено доказательств наличия оснований для отказа в предоставлении спорного земельного участка в аренду. В связи с этим ООО «Фавор» обратилось в Арбитражный суд Псковской области с заявлением о признании незаконным бездействия Госкомитета Псковской области по имущественным отношениям, выразившегося в непринятии в установленный статьей 39.20 Земельного кодекса РФ срок решения по заявлению ООО от 17 мая 2016 года о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного на Рижском проспекте, 9, и обязании рассмотреть заявление.

Решением Арбитражного суда Псковской области от 27 сентября 2016 года заявленные требования удовлетворены. Однако Госкомитет с данным решением не согласился и обратился с апелляционной жалобой в 14-й Арбитражный Апелляционный суд, попросив это решение отменить и принять новое. В частности, комитет попросил его отменить, принять новое решение, отказав в удовлетворении заявленных требований в полном объеме. Однако, заслушав объяснения представителя истца и исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность обжалуемого решения суда, апелляционная инстанция нашла жалобу Госкомитета не подлежащей удовлетворению

Арбитражный суд апелляционной инстанции (14-й Арбитражный апелляционный суд) не нашел правовых оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта и подробно изложил свою позицию в своем решении. В частности, суд принял во внимание, что комитет не представил объективных и достоверных доказательства того, что на испрашиваемом земельном участке находятся иные объекты недвижимости, принадлежащие другим лицам на каком-либо праве, либо что площадь земельного участка превышает необходимую для обслуживания здания, принадлежащего Обществу, либо иные доказательства, препятствующие получению испрашиваемого земельного участка в аренду, равно как и не заявил доводов о недостаточности документов, представленных Обществом, в целях рассмотрения его заявления.

В итоге Четырнадцатый Арбитражный апелляционный суд сделал вывод, что при указанных обстоятельствах суд первой инстанции правомерно удовлетворил заявление ООО «Фавор», нормы материального и процессуального права применены правильно и оснований для отмены решения не имеется. Таким образом, решение Арбитражного суда Псковской области от 27 сентября 2016 года было оставлено без изменения, а жалоба Госкомитета Псковской области по имущественным отношениямбез удовлетворения.

Госкомитет воспользовался правом обжалования данного решения от 27 сентября 2016 года в Арбитражном суде Северо-Западного округа, однако на заседании 22 февраля суд полностью поддержал решения судов первой и второй инстанций и обязал Госкомитет принять к рассмотрению заявление ООО «Фавор» о предоставлении участка в аренду.

Директор ООО «Фавор» Николай Рассадин не исключил, что комитет не станет исполнять данное судебное решение. «Мы, скорее всего, не дождемся от них исполнения решения. В таком случае мы подадим на них в суд иск о наложении штрафа. Если комитет будет неоднократно уклоняться от исполнения судебного решения, будем ставить вопрос перед прокуратурой и губернатором Псковской области о дисквалификации председателя Госкомитета», - заключил Николай Рассадин

Источник: Псковская Лента Новостей



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