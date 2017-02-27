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«Снежный десант» состоялся в Псковской области в минувшие выходные

27.02.2017 15:11 ПЛН, Псков

Акция «Снежный десант» состоялась на территории Плюсского и Гдовского районов в Псковской области в минувшие выходные. Как сообщила Псковской Ленте Новостей одна из участниц десанта Наталья Кривенкова, по двум независящим друг от друга маршрутам отправились сразу две команды - сборная Псковской областной федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма и команда Псковского клуба туристов.
 
 
В этом году участникам похода предстояло преодолеть экстремальный маршрут с необходимой амуницией. Кроме того, спортсменов ожидали несколько «холодных» ночевок в лесу в палатках. Путь «Снежного десанта» по Плюсскому и Гдовскому районам составил около 50 км. 
 
 
Наталья Кривенкова рассказала, что традиция проведения «Снежных десантов» по местам боевой славы существует с 1968 года. Тогда в Крестах состоялось торжественное открытие памятника (47-метровый обелиск в виде трехгранного штыка) на месте, где проходили первые бои молодой Красной Армии под Псковом с кайзеровскими войсками 23-24 февраля 1918 года. Проводился большой парад войск. Именно тогда был организован первый «Снежный десант», который проходил по маршруту Нарва - Псков с финишем у обелиска.
 
 
 
«В целом считаю, что необходимо пропагандировать такой вид памятных действий, вид отдыха для молодежи и для более старшего поколения. Правда, желательно, под руководством грамотных туристов, уже имеющих навыки выживания в походных условиях зимы. Тех людей, которые могут и научить, и подсказать, и организовать поход, помочь сформировать необходимый набор вещей. Такие акции объединяют людей», - уверена Наталья Кривенкова.
 
 
 
 
 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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