Псковичам напоминают о возможности воспользоваться телефоном «горячей линии» Пенсионного фонда

В отделении Пенсионного фонда России по Псковской области налажена работа единого телефона «горячей линии». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ПФР в Пскове и Псковском районе, позвонив на «горячую линию» по номеру 8 800 775-7950, можно получить полную и достоверную информацию по вопросам пенсионного обеспечения, представления отчетности, оформления сертификата на материнский капитал и распоряжения его средствами. При этом обращаем внимание, что информация, содержащая персональные сведения, по телефону не выдается.

Также в круглосуточном режиме осуществляет работу федеральная телефонная служба ПФР.

По номеру - 8 800 302 23 02 можно получить консультацию по вопросам:

- участие в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений;

- материнский (семейный) капитал;

- порядок получения страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования;

- переход в частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд;

- порядок действий при обнаружении факта неправомерного перевода средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды;

- услуги ПФР в электронном виде и с использованием системы межведомственного электронного

- получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета в системе ОПС;

- выбор варианта пенсионного обеспечения в системе ОПС;

- порядок формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсии в системе ОПС;

- получение неработающими пенсионерами – «северянами» компенсации расходов, связанных с переездом к новому месту жительства;

- работа с Личным кабинетом гражданина;

взаимодействия; порядок действий при аннулировании лицензии у НПФ.

Также по всем вопросам специалисты управления Пенсионного фонда в гПскове и Псковском районе готовы проконсультировать граждан по телефонам:

56-60-95 (Клиентская служба ул. Петровская, 53)

66-52-27 (Клиентская служба Октябрьский пр., 52)

53-11-96 (Клиентская служба ул. Алтаева, 6).

Источник: Псковская Лента Новостей