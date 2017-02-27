«Мальчик, отойди!»: В Псковской области вырастут штрафы для предпринимателей за нахождение детей в местах продажи алкоголя

В Псковской области увеличат штрафы для предпринимателей за нахождение детей в местах продажи алкогольных напитков. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона «О внесении изменений в статью 2.3 закона Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» получил поддержку 27 февраля на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Законопроект подготовлен для исполнения рекомендаций уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Натальи Соколовой. Она рекомендовала рассмотреть вопрос об усилении административной ответственности граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц за нарушение требований закона Псковской области от 04.12.2009 № 920 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». Предлагается повысить размер административного штрафа для должностных лиц до 30 тыс. рублей, а юридических лиц – до 100 тыс. рублей.

Во время обсуждения законопроекта депутат Алексей Севастьянов (Единая Россия) сказал, что всегда был против запретительных законов - надо думать, чем занять молодежь. Он предположил, что закон может коснуться и ребенка, которого вечером послали за хлебом, а в супермаркете ему скажут: «Мальчик, отойди». В ответ ему напомнили про норму закона о «комендантском часе» для детей.

При этом первый заместитель руководителя аппарата администрации Андрей Карпов выразил собственное мнение, что послать ребенка вечером в определенное время в магазин можно, потому что продажа алкоголя в супермаркетах в Псковской области запрещена с 21 часа.

Во время голосования 1 депутат голосовал против, 1 воздержался. Окончательное решение по законопроекту будет принято на сессии 28 февраля.

Как сообщается в пояснительной записке, предложение Уполномоченного по правам ребенка в Псковской области поддержали Управление МВД России по Псковской области и Управление ФСКН России по Псковской области.

По данным УМВД России по Псковской области несовершеннолетними на территории области было совершено в 2009 году 526 преступлений, в 2010 году - 321, в 2011 – 369. В отношении несовершеннолетних в 2009 году совершено 602 преступления, в 2010 – 656, в 2011 – 655.

В период действия Закона области «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» выявлено 40 фактов пребывания детей в местах, нахождение в которых запрещено или ограничено указанным законом. Привлечено к административной ответственности за нарушение вышеуказанного закона: в 2009 году – 12 юридических и должностных лиц, в 2010 году – 11, в 2011 - 17. При этом допущено 12 фактов повторного привлечения к административной ответственности должностных и юридических лиц на территории города Пскова: в 2009 году -1, в 2010 году - 1, в 2011 году - 10 («VIP клуб», ООО «Платформа», клуб «XXX»).

По мнению авторов законопроекта, установленные в настоящее время штрафные санкции незначительны и не влекут должной ответственности предпринимателя (юридического лица) за совершенное правонарушение.

Размер административного штрафа за допущение нахождения детей на объектах (на территориях, в помещениях), которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, предлагается увеличить:

для должностных лиц (граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) с 3 тысяч рублей до размера от 5 тыс. до 30 тысяч рублей;

для юридических лиц с 5 тысяч рублей до размера от 10 тыс. до 100 тысяч рублей.

Размер административного штрафа за неуведомление органов внутренних дел о нахождении ребенка в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на объектах (на территориях, в помещениях), которые предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли, общественного питания, для развлечений и досуга, предлагается увеличить:

для должностных лиц (граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) с 2 тысяч рублей до размера от 5 тыс. до 30 тыс. рублей;

для юридических лиц - с 4 тысяч рублей до размера от 10 до 100 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей