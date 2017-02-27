Продавщица в Пскове повторно продала несовершеннолетнему алкоголь

Прокуратура Пскова признала законным решение дознавателя ОД ОП №2 УМВД России по городу Пскову о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, а именно розничной продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, 20 февраля 2016 года продавец одного из торговых павильонов, расположенных на ул. А. Алехина города Пскова, осуществила продажу бутылки пива несовершеннолетней покупательнице.

В ходе доследственной проверки установлено, что в мае 2016 года продавец привлекалась к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, а именно за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему. 23 мая 2016 года ей было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

От объяснения своих действий продавец отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

В настоящее время органом дознания проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.

Санкция ст. 151.1 предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного доход осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительных работ на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Источник: Псковская Лента Новостей