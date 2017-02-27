Николай Козловский: Главная цель - включить великолучан в процесс управления

Институт общественных советников главы города появился в Великих Луках сравнительно недавно, в декабре прошлого года, но сразу вызвал у горожан большой интерес. Ведь сама идея – прямое общение народа с властью – сломала устоявшийся стереотип о том, что руководство – оно где­-то там, ему не до наших повседневных проблем, до него не достучаться через множество бюрократических барьеров. По инициативе Николая Козловского все эти преграды убраны. Услышать каждого – таков главный принцип и приоритет его работы.

В Великих Луках открыта общественная приемная

В декабре и январе работа с советниками шла в тестовом режиме: глава города проверял, насколько востребована эта инициатива, как она работает, какой механизм взаимодействия наиболее удобен для людей. На установочной встрече в декабре люди сами высказывали пожелания, как лучше организовать работу, какие полномочия им нужны, как лучше решать вопросы. Институт общественных советников – это живой, а не бумажный проект, он растет, развивается, меняется, ведь и жизнь не стоит на месте. Например, люди отметили, что им нужно место, куда можно обратиться за консультацией, некий центр, который будет собирать все возникающие предложения. На данный момент такой центр уже начал свою работу. Это приемная на ул. Некрасова, 10, там работают помощники главы города, которые координируют деятельность общественных советников. Приемная носит чисто технический характер, и ни в коем случае не подменяет прямого общения Николая Козловского с людьми: он намерен регулярно встречаться со своими советниками, рассматривать очередные этапы работы, разбирать, что получилось, а что нет, и самое главное – делать выводы, анализировать, чтобы строить новые планы с учетом пройденного пути.

Работать сообща

Главное, чего уже удалось достичь, причем в достаточно сжатые сроки – это создать костяк из инициативных, энергичных людей, которые пользуются уважением в своем доме и своем дворе. Ряды общественных советников открыты, они будут пополняться. По инициативе общественных советников был проведен конкурс на лучшую новогоднюю елку двора. Более чем в двадцати дворах силами жителей были поставлены и наряжены елки, у которых прошли праздники, радовались дети и взрослые. В наше время, когда все немножко разобщены, и досуг у телевизора стал заменять живое соседское общение, это значимый результат: люди вспомнили, что можно сообща сделать что-­то хорошее для всех. А сейчас сразу несколько общественных советников вышли с инициативой провести конкурсы на самый красивый двор, самый чистый двор, этот вопрос сейчас прорабатывается. Но сам факт того, что неравнодушных нет, уже говорит о многом.

Время действовать

Городская власть, со своей стороны, окажет всестороннюю помощь в реализации всех полезных инициатив. Ведь одна из причин, по которой глава города решил ввести такой институт – это регулярные обращения, которые поступали от жителей города по разным вопросам. Где­-то нужно положить новый асфальт, где-­то установить скамейки или разбить клумбы, где-­то нужна детская площадка. Часто от великолучан звучала не только проблема, но и вариант ее решения, который не всегда виден администрации города, но понятен тем, кто живет в конкретном доме, конкретном дворе. Поэтому, уверен Николай Козловский, необходимо более активно включить людей в процесс управления. На данном этапе, учитывая то, что весна не за горами, нужно заняться благоустройством дворов. Хотят жители посадить во дворе цветы – их обеспечат посадочным материалом. Но решать, где именно разбивать клумбы, будут сами люди. Почему это важно? Потому что в многоквартирных домах живут сотни людей, и у каждого свое мнение. Например, автовладельцы хотят иметь во дворе парковку, родители детей – детскую площадку, другие хотят газоны и скамейки. И задача общественного советника – собрать все эти мнения, определить, что хочет большинство, найти разумный компромисс между разными пожеланиями. Согласитесь, сотрудники администрации физически не могут знать, какие пожелания есть у каждого жителя каждого дома. А вот для общественного советника обсудить со своим домом, со своими соседями все варианты и выбрать тот вариант, который устроит большинство людей – вполне реально.

Право контроля

Глава города принял решение наделить Общественных Советников полномочиями не только по определению актуальности и очередности ремонтных и благоустроительн ых работ, но и по контролю за их выполнением. А если к качеству будут нарекания, то подрядчик будет их устранять. Ведь главная цель – не ремонт для галочки, или, как модно говорить, «освоения средств», а чтобы он реально делал жизнь великолучан комфортнее. И только в этом случае он будет принят.

Планы на будущее О том, что этот проект рассчитан не на месяц или два, а на длительную перспективу, говорит тот факт, что будет составлен поэтапный план работы на несколько лет. Понятно, что если где­-то жители пожелают перепланировать свой двор и организовать парковку на месте сараев, например, за один день этого не сделаешь. Но такой поэтапный план позволит каждому из них знать, что конкретно будет сделано в его дворе в этом году, в следующем, в дальнейшие годы. Не просто – «ждите, когда­-нибудь будет», а четко и понятно – в этом году будет сделано то, в следующем – другое. А общественные советники будут следить за выполнением этого плана, при необходимости – корректировать, но только вместе со всеми жителями данного дома или двора. Самая главная цель проекта – включить великолучан в процесс организации управления городом. И тот поэтапный план с пожеланиями великолучан, которые аккумулируют общественные советники, будет включен в проект бюджета, найдет свое выражение в конкретных цифрах и сроках. А значит, люди увидят свое участие в жизни города, почувствуют, что они включены в процесс управления и принятия решений. Вот это – самое главное.

Источник: Псковская Лента Новостей