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Псковская областная библиотека приглашает на цикл мероприятий «Отречение»

27.02.2017 16:46 ПЛН, Псков

Псковская областная универсальная научная библиотека представляет историко-просветительский цикл мероприятий «Отречение», посвященный поворотному для отечественной истории событию - отречению Николая II от престола.
 
 
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Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в программе:
 
2 марта 14.00 - презентация уникальных материалов из фонда Президентской библиотеки, приуроченных к 100-летию отречения от престола Николая II;
 
2 марта 15.00 - авторская литературная программа Нины Яковлевой «Отречение»;
 
4 марта 14.00 - показ документального фильма из фондов Президентской библиотеки «Император, который знал свою судьбу» (режиссер Роман Ершов);
 
13 марта 15.00 - в рамках проекта «Псковский клуб национальностей» премьера и обсуждение документального фильма «Хан Гусейн Нахичеванский. Человек чести» (автор и режиссер - Валентина Гуркаленко;
 
15 марта 14.00 - в рамках проекта «Гостиная у Великой» литературно - просветительская программа «Образ Николая II в художественной литературе»;
 
16 марта 14.30 - час истории «Венценосная семья: путь в вечность».
 
Телефон для справок: 72-45-62.

Источник: Псковская Лента Новостей



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