10 кг рыбы и 40 незаконных орудий лова изъято у псковских браконьеров на прошлой неделе

Сотрудниками рыбоохраны по Псковской области за минувшую неделю выявлено 16 административных правонарушения в области охраны водных биоресурсов. Наложено штрафов на сумму 27,5 тыс. рублей, изъято 10 кг водных биоресурсов и 40 незаконных орудия лова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего за неделю на территории СЗФО инспекторами рыбоохраны выявлено 263 административных правонарушения и наложено штрафов на сумму 677 400 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей