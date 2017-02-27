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МП г. Пскова «Северо-Западный ЦСМ» благодарит отдел потребительского рынка и услуг администрации Пскова за совместную организацию ярмарки «Гуляй, Масленица» 25-26 февраля в Пскове.    ..31



Нацпарк «Себежский» и два белорусских заказника создадут трансграничную природную территорию для сохранения зубров

27.02.2017 17:18 ПЛН, Псков

Россия и Белоруссия создадут трансграничную особо охраняемую природную территорию для сохранения зубров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Минприроды, первое заседание белорусско-российской рабочей группы по сотрудничеству в сфере сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия состоялось на территории республиканского ландшафтного заказника «Красный Бор» в Витебской области Республики Беларусь 21-22 февраля.
 
Российскую и белорусскую делегации двух стран возглавили заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Всеволод Степаницкий и заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Игорь Качановский.
 
В ходе заседания достигнута договоренность о подготовке проекта межправительственного Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о создании трансграничной особо охраняемой природной территории, куда войдут два белорусских заказника: «Освейский» и «Красный бор» – и национальный парк «Себежский» – с российской стороны.
 
На рабочей встрече был подписан План совместных действий по сотрудничеству между особо охраняемыми природными территориями Республики Беларусь и Ассоциацией заповедников и национальных парков Северо-Запада России на 2017-2020 годы, включая развитие экологического туризма. Были выбраны перспективные направления сотрудничества в сфере сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия.
 
Определены дальнейшие перспективные направления сотрудничества работы белорусско-российской рабочей группы, включая научную деятельность, экологическое образование, просвещение и др.

Источник: Псковская Лента Новостей



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