Нацпарк «Себежский» и два белорусских заказника создадут трансграничную природную территорию для сохранения зубров

Россия и Белоруссия создадут трансграничную особо охраняемую природную территорию для сохранения зубров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Минприроды, первое заседание белорусско-российской рабочей группы по сотрудничеству в сфере сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия состоялось на территории республиканского ландшафтного заказника «Красный Бор» в Витебской области Республики Беларусь 21-22 февраля.

Российскую и белорусскую делегации двух стран возглавили заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Всеволод Степаницкий и заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Игорь Качановский.

В ходе заседания достигнута договоренность о подготовке проекта межправительственного Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о создании трансграничной особо охраняемой природной территории, куда войдут два белорусских заказника: «Освейский» и «Красный бор» – и национальный парк «Себежский» – с российской стороны.

На рабочей встрече был подписан План совместных действий по сотрудничеству между особо охраняемыми природными территориями Республики Беларусь и Ассоциацией заповедников и национальных парков Северо-Запада России на 2017-2020 годы, включая развитие экологического туризма. Были выбраны перспективные направления сотрудничества в сфере сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия.

Определены дальнейшие перспективные направления сотрудничества работы белорусско-российской рабочей группы, включая научную деятельность, экологическое образование, просвещение и др.

Источник: Псковская Лента Новостей