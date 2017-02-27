11,8 г марихуаны нашли полицейские в кармане у жителя Опочецкого района

Прокурор Опочецкого района признал законным и обоснованным постановление дознавателя от 8 февраля о возбуждении уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя по ст. 228.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотиков без цели сбыта).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, 3 февраля у данного гражданина в ходе личного досмотра сотрудники МО МВД России «Опочецкий» в кармане куртки обнаружили марихуану массой 11,82 г, что является значительным размером.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Ход и результаты расследования взяты прокуратурой на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей