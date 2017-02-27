Детей из трех районов Псковской области научили не поддаваться сомнительным предложениям

В Бежаницком районе состоялся фестиваль «Молодежь выбирает здоровье!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, организаторами его выступили Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной центр медицинской профилактики», Государственное управление образования Псковской области и Бежаницкий молодежный центр «Юность».

Целью фестиваля стало формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни. Программа мероприятия была очень насыщенной. Началась она со вступительной беседы, раскрывающей актуальность проблемы ВИЧ-инфекции. Далее ребятам предстояла работа в трех секциях. В первой секции их ждал психолог областного центра медицинской профилактики Елена Гончар. Здесь речь шла о том, что такое ВИЧ-инфекция и СПИД, как относиться к ВИЧ-инфицированным лицам.

Во второй секции участники общались со старшим инспектором отдела УКОН УМВД России по Псковской области Марией Винокуровой. На этой станции подростки получили информацию о путях передачи ВИЧ-инфекции, смогли задать интересующие их вопросы.

И на последней станции юношей и девушек ждал психолог областного центра медицинской профилактики Регина Домашкина, которая провела психологический тренинг «Умей сказать «НЕТ!». Здесь несовершеннолетним необходимо было научиться не поддаваться на разного рода сомнительные предложения, чётко и быстро обосновать причины своего отказа и отстаивать свою позицию.

Вторая часть фестиваля была творческой. Все районы представили визитные карточки команд «Наш взгляд на здоровый образ жизни». А затем прошла презентация домашних заданий. Каждая команда подготовила плакат в рамках межрайонного конкурса плакатов «Это важно знать!».

Призовые места в конкурсе распределились следующим образом: первое место завоевала команда Новоржевского района, второго места удостоены посланцы Великолукского района, а третье место было присуждено представителям Бежаницкого района.

Источник: Псковская Лента Новостей