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В Великих Луках по требованию прокурора жители жилого дома обеспечены горячим водоснабжением

27.02.2017 20:10 ПЛН, Псков

Прокуратура города Великие Луки по обращению местных жителей провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений»  жилые помещения, расположенные в доме №7 по ул.Гастелло в г.Великие Луки, относящиеся к маневренному фонду, не  обеспечены  горячим  водоснабжением.

Для устранения выявленных нарушений закона прокуратурой города в Великолукский городской суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию города Великие Луки обеспечить жилые помещения горячим водоснабжением.

В ходе рассмотрения дела судом требования прокурора администрацией города удовлетворены в добровольном порядке - в жилых помещениях дома установлен бойлер для подогрева воды, проложен трубопровод горячего водоснабжения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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