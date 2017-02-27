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Депутат Псковского областного Собрания Андрей Ставрунов принял участие в социальной акции «Чужих стариков не бывает»

27.02.2017 20:50 ПЛН, Псков

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Ставрунов принял участие в социальной акции «Чужих стариков не бывает». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия», партийцы и общественники посетили Лавровский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

21 февраля 2017 года, в рамках акции «Чужих стариков не бывает», сотрудники и волонтёры МБУ «Печорский районный молодёжный центр», партия «Единая Россия», депутат областного Собрания депутатов Псковской области от партии «Единая Россия» Ставрунов А.В.,  Председатель Совета ветеранов Печорского района Демьяненко А.Н., краевед города Печоры Матвеев Н.П. отправились в Лавровский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Посещение дома-интерната в таком составе было не случайным. В преддверии приближающихся праздников День защитника Отечества и Международный женский день 8 Марта, к акции, проводимой молодёжным центром  и партией «Единая Россия»вот уже 5-й год, присоединились неравнодушные, желающие подарить кусочек тепла и обеспечить праздничное настроение дедушкам и бабушкам, люди. Участник акции привезли с собой сладкие подарки и фрукты, которые передали для пожилых людей, ОГИБДД МО МВД России «Печорский», КФ «Надежда», партия «Единая Россия» и предприниматели города Печоры. Был организован небольшой концерт с песнями и танцами.  Н.П. Матвеев прочитал замечательные стихи наших земляков, а в завершении каждому была подарена открытка, сделанная руками учащихся начальных классов школ города Печоры. Ну и конечно же, сделали фото на память со всеми участниками мероприятия

Источник: Псковская Лента Новостей



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